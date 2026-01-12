Emekli polisi öldürmüşlerdi: 2 sanık hakkında karar açıklandı

Bağcılar’da 20 Haziran 2024 tarihinde emekli polis memuru Avşin Altundaş’ı silahla ateş ederek öldüren 2 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ekrem Erik, Fikret Tunç, maktul emekli polis memuru Avşin Altundaş’ın müşteki eşi Duygu Altundaş, müştekiler Mehmet Nurettin Eren ve müşteki Erdinç Karabulut, Altundaş’ın 2 çocuğu ile taraf avukatları hazır bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"ALKOL ALDIĞIM DOĞRU VE MERHUMDAN ŞÜPHELENDİM"

Açıklanan mütalaaya karşı söz alan sanıklardan Fikret Tunç, "Böyle bir olay yaşandığı için özür dilerim. Mütalaaya katılmıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Ekrem Erik ise mütalaaya karşı, "Önceki celse şahsıma hakaret edildi. Görmediğim birisini karanlıkta 50 metre mesafeden nasıl vurabilirim? Zaten silahı da kendim teslim ettim. Kesinlikle merhum ile aramda bir husumet yoktur. Alkol aldığım doğru ve merhumdan şüphelendim çünkü birileri bana daha önce saldırmıştı" diye konuştu.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki Duygu Altıntaş ise, "Mütalaaya bir diyeceğim yoktur hiçbir ceza acımızı hafifletmeyecektir. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Esasa ilişkin karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fikret Tunç ve Ekrem Erik hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

Heyet, sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç hakkında, maktul Avşin Altundaş ve müştekilere karşı ‘nitelikli yağma’ suçundan 13’er yıl 6’şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanık Fikret Tunç hakkında ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 sanığın ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.