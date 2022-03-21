Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan 'mayın' uyarısı: 'İstanbul Boğazı'na kadar gelebilir'

21 Mart 2022 Pazartesi, 15:27

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırı, batı Karadeniz sularını ticaret gemileri bakımından giderek tehlikeli bir hale getirmeye başladı. Savaşın patlak verdiği günlerde Ukrayna’nın Odesa Körfezi bölgesine döşenen yüzlerce deniz mayınından bir bölümünün yerinden koparak güneye doğru sürüklendiği bildirildi.

Uzmanlar, serseri mayınların Tuna Nehri’nin yarattığı akıntıyla İstanbul Boğazı’na kadar ulaşabileceğini öne sürüyor. Son olarak NTV'ye açıklamalarda bulunan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, "Sahil koruma teşkilatının tedbir alması lazım" dedi.

Kutluk, şöyle konuştu:

"420 mayın yüzde 5 oranında kopmuş olsa, yine de bir 20 mayından bahsediyoruz. Risk yok diyemeyiz, risk var. Sahil koruma teşkilatının tedbir alması lazım."

'ÜST AKINTI' UYARISI: İSTANBUL'A KADAR GELEBİLİR

Kutluk, üst akıntıların mayınları İstanbul'a kadar taşıyabileceği tehlikesine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Malum Karadeniz'den, Türk Boğazları üzerinden Ege'ye açılan bir üst akıntı var. Bu akıntı ile, bunlar sürüklenip Boğaz'a yönelebilirler. Sahile vurduğu zaman tedbir almak kolaydır. Sonuçta bir imha timi gider, onu imha eder. Ama İstanbul Boğazı trafiğine girerse bu, kime çarpacağı belli olmaz. O bakımdan önlem gerektiren bir durum olduğu anlaşılıyor"

"BÜYÜKLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK, TEHLİKESİ DE FARKLI OLUR"

Mayınların büyüklüğüne bağlı olarak, yaratacağı tehlikenin de farklı olacağını vurgulayan Kutluk, "Büyük olduğu zaman darbe karşılığında gemileri batıracaktır. Ama küçükse, bazı bölmelerin hasar almasına yol açacaktır. Yüksek teknolojili uçaklarımız var. Bu tehlike netleşene, bitene kadar 1-2 hafta hava gözetlemesi yapılabilir. Termal kamera gözetlemesi yapılabilir" diye konuştu.