Türk denizcilere uyarı: Mayın döküldü
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Ukrayna limanları açıklarına mayın döküldüğünü belirterek tehlike yaratabilecek mayınlara karşı denizcileri uyardı.
Rusya’nın Soçi Liman Müdürlüğü, Odesa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurmuş, Ukraynalı yetkililer ise Rusya’yı suçlamıştı.
Mayınların İstanbul’a da ulaşabileceği öne sürülmüştü.
Bu konuda Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da denizcileri uyardı.
Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi;
"Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğü rapor edilmiştir.Bahse konu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceği değerlendirilmektedir.
Bu sebeple, bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı keskin gözcülük tesis etmeleri önemlidir.
Sürüklenen mayınlara/mayın benzeri cisimlere ilişkin tespitlerin ivedilikle Türk Radyo'ya, ana arama kurtarma koordinasyon merkezine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi rica olunur."
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