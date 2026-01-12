Emekli ve emekli temsilcilerinden tepki: 'Şükretme dayatılmasın bize... '

TÜİK'in aralık enflasyonunun belli olmasıyla aylıklarında yüzde 12.2 civarında bir artış olacağı ortaya çıkan emekliler hafta sonunu meydanlarda geçirdi.

Kartal Meydanı, Kadıköy İskele ve Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yoğunlaşan eylemlerde "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz... Sefalet ücretinin hesabını sandıkta soracağız" görüşleri öne çıktı.

Bakırköy'deki eylemler sırasında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin AKP'li Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit'in "Emekli maaşları düzenli, istikrarlı ödeniyor. Gurur duyuyorum" sözlerini de ANKA'ya değerlendiren emekliler, aylıkların ödenmediği bir dönemi anımsamadıklarını söylediler.

Ekonomik krizin ortasında geçinememekten yakınan emekliler ve emekli temsilcilerinin görüşleri şöyle:

"SICAK EKMEK GÖRMEDİK BİZ. HEP BAYAT EKMEK YİYORUZ"

70 yaşındaki Gülser Tekin: Ad olarak emekliyim. Ama bir şey yok. 15 lira bin lira maaş alıyorum. Geçinebilir miyim? Kira ödüyorum. Kirayı verdikten sonra gidip askıdan bayat ekmek alıyorum. Ne emeklisi. Oğlumla yaşıyorum. Oğlum da cezaevinden çıktı iş vermiyorlar ona. Ekmek parası bulamıyorum ki pazara gideyim. Bak susadım su alamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir hayat yaşıyoruz biz. Emekliymiş. Ne emeklisi ya? Alan olsa satacağım bu emekliliği. Bir şey görmedim çünkü. Hiçbir şey yok. Ekmek alamıyoruz. Hayır sahipleri askıda veriyor. Sıcak ekmek görmedik biz. Hep bayat ekmek yiyoruz. Ekmeğin kokusunu fırından alıyoruz. Maaşımızın yükselmesini isterdim. Rahat yaşamak isterdim. Hem ev kiraları yükseliyor, hem maaşlar düşük. Kiracıyız diye ölmemiz mi gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Siz bize söyleyin.

"EMEKLİYE TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE MAAŞ ÖDENMEDİĞİ ZAMANLAR OLMADI. İKTİDARIN AÇLIĞA VE SEFALETE SÜRÜKLEDİĞİ MİLYONLAR VAR"

EYT Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikçi: Biz bu söylemleri reddediyoruz. Emekliye tarihin hiçbir döneminde maaş ödenmediği zamanlar olmadı. Burada iktidarın açlığa ve sefalete sürüklediği milyonlar var. 17 milyon emekli var. Ama en azından maaşınızı zamanında alıyorsunuz gibi bir şükretme dayatılmasın bize. Emekli ne CHP'nin ne de başka dönemlerde hiçbir hükümet döneminde maaş ödememezliği olmadı. Bütün emekliler her zaman zamanında maaşını aldı. Biz bu söylemleri reddediyoruz. Sadece açlığa ve sefalete kılıf arandığını düşünüyoruz. Yani bugün yapılan 20 bin liralık ücretler ülkede açlık sınırı 30 bin 143 lirayken bu rakamların bize dayatılması maalesef insanlık dramına dönüşen acı bir olay oldu emekliler için. Biz kabul etmiyoruz böyle söylemleri reddediyoruz.

"HAKKIMIZ OLAN EMEKLİ MAAŞLARINI İSTİYORUZ"

EYT ve Emekliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Levent Atacan: Bu söylemi talihsiz bir söylem olarak değerlendiriyorum. Çünkü ben 56 yaşındayım. O dönemleri de gördüm. Ben emeklerini hiçbir zaman maaşını almadığını ya da geç aldığını görmedim, duymadım. Banka önlerinde sıra oluyordu, doğru. Çünkü onun bahsettiği tarihlerde zaten kredi kartı, bankamatik olayı ya yoktu ya da çok azdı. Dolayısıyla insanlar maaşlarını bankadan alıyorlardı. Teknoloji bu kadar ilerlemediği için dolayısıyla da kuyruğa girmek zorunda kalıyorlardı. Bu açıklamayı talihsiz buluyorum. Zaten kendi de itiraf etti. ‘Emeklilerin zor durumda olduğunun farkındayız’ dedi ama bir bahane olarak da bunu öğretti. Ben bu böyle bir şey görmedim. Hayatım boyunca duymadım da. Zaten kabulleniyorlar. Zaten ev kiralarının 25- 30 bin liradan başladığı büyük şehirlerde bu para bırakın geçimimizi, kiramıza da yetmiyor. Biz hakkımız olan emekli maaşlarını istiyoruz.

"2025 YILINDA EN SON ALDIĞIM EMEKLİ MAAŞI 17 BİN 805 LİRAYDI. ŞU AN 20 BİN BİN LİRA ALIYORUM. ŞU AN EN DÜŞÜK MAAŞLA EŞİTLENDİM"

Mücahit Yıldız: Ben bu söylemi talihsiz olarak değerlendiriyorum. Ya kendisi geçmişte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde emekli olan emeklilerin ne kadar maaş aldığını bilmiyor. Bu düşüklüğü kim yarattı emekliye? 2025 yılında en son aldığım emekli maaşı 17 bin 805 liraydı. Şu an 20 bin bin lira alıyorum. Şu an en düşük maaşla eşitlendim. Bu sistem en yukarıdan da maaş alsan bir gün gelecek herkesi en düşük emekli maaşını açlık sınırının altındaki maaşa getirecekler. Bu insanlar geçinemeyecekler.

Cengiz Tok: Emekli maaşlarımızı alıyoruz. Aksama yok. Ama yetersiz. Çok düşük bir para. İnsanlar geçinemiyor. Kira olmuş 25-30 bin lira ve verdikleri asgari ücret çok komik bir rakam. Yani normal bir şartlarda bugün bir emekli en düşük 60-70 bin lira maaş alması lazım.

"EMEKLİ MAAŞI ADI ALTINDA EMEKLİ HARÇLIĞI ALIYORUZ"

Selçuk Ateş: Ben 55 yaşındayım. Ben bugüne kadar hatta 20 yıl öncesinden bahsedersem hiçbir zaman ömrü hayatında bir emekli maaşının, bir memur maaşının verilmediğini duymadım ve görmedim. Bunlar bunları nereden çıkarıyorlar, nereden uyduruyorlar? Onu bilmiyorum. Ama şunu gördüm; emekli 2000’li yıllarda memurdan da öte kıdemliydi. Bir değeri, toplumda bir kariyeri vardı. Şu an kariyer sıfırlandı. Niye? Çünkü aldığı maaş düştü. Emekli maaşı adı altında emekli harçlığı alıyoruz.

"MİLLETİ APTAL VE HAFIZASIZ SANIYORLAR!"

AKP'li Yiğit'in sözlerine bir tepki de çalışma ekonomisi uzmanı Prof Dr. Aziz Çelik'ten de bir tepki geldi.

Çelik'in tepkisi şöyle:

"Eskiden emekli aylıkları aylarca ödenmiyordu” yalanı! Milleti aptal ve hafızasız sanıyorlar! Neymiş efendim CHP’nin yönettiği dönemde emekliler aylarca aylık alamıyormuş ve bekliyormuş. Şimdi emekli aylığı azmış ama düzenli ödeniyormuş! Böyle demiş bir AKP’li siyasetçi. Bilmeden söylüyorsa vahim bilerek çarpıtıyorlarsa çok daha vahim!

Türkiye’de emekli aylıklarının ve memur maaşlarının ödenmemesi ve aylarca gecikmesi söz konusu olmadı. 2001 gibi büyük ekonomik kriz dönemlerinde bile memur maaşlarının veya emekli aylıklarının ödenmemesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Bu iddia koskoca bir safsatadır, çarpıtmadır ve dahası pür cehalet ürünüdür."

AKP'Lİ ZEYNEP VURMAZ YİĞİT NE DEMİŞTİ?

31 Mart 2024 seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe'nin 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanmasından sonra başkanvekili seçilen AKP'li Eray Karadeniz'in yönetimindeki belediyenin meclis toplantısında konuşan AKP'li üye Zeynep Vurmaz Yiğit'in şu sözleri tartışma yaratmıştı:

"Emekli maaşlarının düşük olduğunun farkındayız. Emekli maaşları düşük de olsa emeklimiz zamanında ve istikrarlı bir şekilde alıyor. Bu kadar ekonomik zorluklara rağmen, bu kadar yaşadığımız pandemilere ve afetlere rağmen istikrarlı bir şekilde yönetiliyor olması ve ödeniyor olmasında ayrıca gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum.

CHP’nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını düzgün alamıyor, aylarca beklemek zorunda kalıyordu. Bugün ise emeklilerimiz en azından maaşını hangi gün alacağını biliyor ve devletine güvenebiliyor. Emekli kuyruklarını burada bilmeyen yoktur. Emekli maaşlarının aylarca ödenmediği dönemleri biliyoruz"