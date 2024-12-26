Emekli yurttaş Erdoğan'a seslendi: 'Yılbaşına sarayda girmek istiyorum'
Yıl sonu geldi çattı. Yurttaş, yeni yıl için hazırlıklara başladı. 2024'ün bitişi ve 2025'in gelişi tüm yurtta sevinçle karşılanırken, düşük gelirli ve emekliyse yeni yılda gelecek zamlar yüzünden kara kara düşünmeye başladı. Cumhuriyet TV'nin sokak röportajına konuşan emekli yurttaş ise 'Yeni yıla Beştepe Sarayı'nda girmek istiyorum' dedi.
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlilkte sokaklarda kutlamalar için hazırlıklar başladı. Bazıları yeni yıl heyecanını sonuna kadar yaşarken, ülkenin çoğunluğunu oluşturan düşük gelirli ve emekliler yeni yıl maliyetleri hakkında tedirginlikler yaşıyor. Gelecek zamlar, günden güne azalan alım gücü ve yüksek enflasyon düşük gelirli yurttaşın hevesini kursağında bıraktı. Cumhuriyet mikrofonuna konuşan emekli yurttaş bu duruma isyan etti ve yeni yıla Beştepe Sarayı'nda girmek istediğini söyledi.
Etiketler: #sokak röportajı #emekliler #yılbaşı #2025
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi