Emekli yurttaş Erdoğan'a seslendi: 'Yılbaşına sarayda girmek istiyorum'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 15:29

Güncelleme: 26.12.2024 - 15:29

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlilkte sokaklarda kutlamalar için hazırlıklar başladı. Bazıları yeni yıl heyecanını sonuna kadar yaşarken, ülkenin çoğunluğunu oluşturan düşük gelirli ve emekliler yeni yıl maliyetleri hakkında tedirginlikler yaşıyor. Gelecek zamlar, günden güne azalan alım gücü ve yüksek enflasyon düşük gelirli yurttaşın hevesini kursağında bıraktı. Cumhuriyet mikrofonuna konuşan emekli yurttaş bu duruma isyan etti ve yeni yıla Beştepe Sarayı'nda girmek istediğini söyledi.