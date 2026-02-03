Emekli yurttaş kürsüde ağladı, AKP'li yetkililere seslendi: 'Pazara gidemiyorum, çok zor durumdayım...'

CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara işaret etmek amacıyla düzenlenen "Emekliler Kürsüsü Açık Mikrofon" eylemi, Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce emekliyi yan yana getirdi.

Eyleme CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP’li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, partililer ve yurttaşlar katıldı.

"NE ET ALABİLİYORUM NE SÜT"

Kürsüye çıkan bir emekli yurttaş yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Emekliyim ama geçinemiyorum. Ne et alabiliyorum ne süt alabiliyorum. Pazara gidemiyorum, çok zor durumdayım. Buradan AK Partililere de sesleniyorum. Benim bu kadar zor durumda olmam çok kötü, kimsem yok. Anam, babam yok. Bu parayla geçinmeye çalışıyorum. Oğlumun düğününü yaptım. Tek başımayım, 3 senedir borç ödüyorum, daha bitmedi. Ne olur biz emeklileri görün artık. Emeklilerin hiçbiri bu durumda olmayı hak etmiyor. Onlar da emeklerinin karşılığını almak istiyorlar."

"EMEKLİ PAZARIN DÖKÜNTÜSÜNÜ, ÇÜRÜĞÜNÜ TOPLUYOR"

Hayvancılık yapan bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Ben köyde yaşayan bir insanım. Emeklinin, emekçinin sesi olmak istiyorum. Mal besliyorum, et yiyemiyorum. Mal besliyorum, süt içemiyorum. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bizi yönetenlerden. Ben ne olursa olsun insanca yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Bizim sesimizi duyun, görün. Bizim yaşantılarımızı görün. Köyümüzde pazar oluyor ama bizim emeklimiz, emekçimiz pazardan döküntüsünü topluyor, çürüğünü topluyor. Bir emekli böyle mi yaşamalı? Emekli olduğu zaman evini, düzenini kurabilmeli. Ama kiradan kurtulup da düzenli sağlıklı bir şey eline geçmiyor. Rezil, rüsva yaşıyor. Bunları duyun, görün, sesimiz olun."

"TORUNUMUZA HARÇLIK VERİRKEN BAŞIMIZI ÖNE EĞMEMEK İSTİYORUZ"

Bir başka kent sakini de, "Emekli olmak geçim derdiyle yaşamak mıdır? Emekli olmak pazarda çileği yarım doldurmak mıdır? Biz bunu istemiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Torunumuza harçlık verirken başımızı öne eğmemek istiyoruz. Buradan sesleniyorum; emekliler bu ülkenin yükü değil, temel taşıdır. Ben inanıyorum ki adaletli bir yaşam, huzurlu bir emeklilik ve onurlu bir gelecek hepimizin hakkıdır" dedi.

"BİRÇOK EMEKLİ DESTEK ALARAK YAŞAMINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Bir diğer emekli yurttaş ise şunları söyledi:

"Devletin emekli yurttaşlarına ödediği maaş dengesi hiç bu kadar bozulmamıştı. Daha fazla gecikmeden bu denge sağlanmalıdır. Yöneticilik, dengeyi kurmak ve dengeyi korumaktır. Bugün birçok emekli oğlundan, kızından, damadından, yakınından destek alarak yaşamını sürdürmektedir. Bu mahcubiyet hükümet edenler tarafından giderilmelidir.

Kiraların tavan yaptığı, fiyatların katlanıp arttığı ülkemizde emekli olarak yaşamak zorlaşmıştır. 'Sabredin, hele biz bir iyileşelim, sonra düşünürüz' denemez. Yarınlara ertelenemez. 17 milyon insanca, insan gibi yaşamak için dengeli emekli maaşı istiyoruz. Bu bir lütuf değil, haktır.”