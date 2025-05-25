Emekliler bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için sokağa çıktı

İ zmir Karşıyaka Emekliler Platformu üyeleri, İZBAN önünde bir araya gelerek “Bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyine yükseltilsin” talebiyle yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Ömer Seyfettin Atılgan, yıllarca alın teriyle ülkeyi ayakta tutan, emeğiyle geleceği şekillendiren emeklilerin hak ettiği refahı ve saygıyı talep ettiğini söyledi. Atılgan, “Bu yürüyüş ve basın açıklaması sesimizin duyulması, taleplerimizin yerine getirilmesi için bir çığlıktır, bir başlangıçtır” dedi. Emeklilerin yalnızca kendileri için değil, çocukları, torunları ve gelecekteki emekliler için de yürüdüğünü belirten Atılgan, “Bizler bu ülkenin yapı taşlarıyız, dilenciler değiliz” diye konuştu. Ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olduklarını vurgulayan Atılgan, “Ertelenen hayallerimiz çürüyor, cesaretimiz kırılıyor. Ama susmuyoruz. Söylemeye, mücadele etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜRLÜK ENGELLENEMEZ'

Konuşmasında gençlerin anayasal haklarına da değinen Atılgan, son dönemde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik baskıları eleştirerek “Gençlerimizin yürüyüş ve ifade özgürlüğü engellenemez. Tutuklu öğrenciler derhal serbest bırakılmalı. Emekliler olarak gençlerin yanındayız” dedi. Yerel yönetimlere yönelik merkezi hükümetin uygulamalarını da eleştiren Atılgan, kent lokantalarının kapatılması, kreş ve yurtların belediyelerin elinden alınmasının emeklilerin yaşamını doğrudan etkilediğini söyledi. “Bu hizmetler bizim nefes alma alanlarımız. Sosyal yardımların kısıtlanması emeklileri daha da çaresiz bırakır” diyerek belediyelere yönelik haksızlıkların sona ermesini istedi.

Basın açıklamasında emeklilerin talepleri dile getirilerek “Mevcut ikramiyeler bayram alışverişine yetmiyor. Bu bir lütuf değil, hakkımız. Banka promosyonları güncellensin ve adil şekilde dağıtılsın. Bankalar milyonlar kazanırken bize cüzi miktarlar sunuluyor. İlaç kuyruğunda geçen ömrümüz daha da zorlaşıyor. Sağlık hizmetlerine ulaşmak kolaylaştırılsın. Tutuklu gençler serbest bırakılsın, ifade özgürlüğü engellenmesin. Kimse düşüncesi nedeniyle yargılanmamalı. Anayasal haklara dokunulamaz” ifadelerini kullandı.