Emekliler için seyahat hayal

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

Kurban Bayramı’na iki hafta kaldı. Ancak darboğazdaki yurttaşın bu bayramda bir yerden bir yere gidebilmesi çok zor. Otobüs bilet fiyatları el yakıyor. 14 Haziran’da yola çıkmak isteyen bir kişinin tek yön için bile 1500, 2 bin liraları gözden çıkarması gerekiyor. Buna bir de dönüş eklendiğinde ve yolculuk sırasındaki harcamalar hesaba katıldığında sadece bir kişinin yolculuk maliyeti 5 bin liralara ulaşıyor. İki kişilik yolculuğun bedeli ise 8-10 bin liraya çıkıyor.

Ayrıca bayram öncesinde otobüslerde yer kalmamış durumda. Fiyatların artacağını gören yurttaşın biletini önceden aldığına dikkat çekiliyor. Güzergâhlara bakıldığında 14 Haziran’da İstanbul-Malatya tek yön bileti 1200 lira, İstanbul-Trabzon 1700-2 bin lira, İstanbul-İzmir ise 1200 liraya kadar çıkıyor. İktidarın şehirler arası otobüs yolculuklarında yüzde 20 indirim hakkı tanıdığı emeklilerin ise 10 bin lira aylıkla memleketlerine gidip gelebilmeleri neredeyse imkânsız. Ayda 17 bin lira ücret alan 8 milyon asgari ücretli işçinin de bayramda seyahat etme durumu yok.