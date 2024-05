Çalışan emekliler!

29 Mayıs 2024 Çarşamba

2024 emekliler yılıydı güya! Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiydi. Oysa Türkiye’deki 15 milyona yakın emeklinin 3 milyon 600 bininin kök maaşı 10 bin TL’nin altında. 2008’de başlayan erime tavan yapmış durumda. AKP öncesi Bülent Ecevit hükümetinin en düşük emekli maaşını 1.5 asgari ücret (şu sıralar 25.5 bin TL) olarak belirlediğini düşünürsek şimdiki emekliler ne dese haklı. İBB’nin “Emekli Olmak” raporu aslında tüm gerçeği gözler önüne sermiş. Her 100 emekliden sadece yüzde 15.8’i geçinebiliyor, yüzde 54.4’ü kıt kanaat ayın sonunu getiriyor. Her üç emekliden biri ise çalışmak zorunda. Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin her yanında benzer tablolar var.

Örneğin Aynur Teke. 60’lı yaşlarda bir emekli. CHP’nin Ankara Tandoğan’daki mitinginde sahneye çıktı. Eline mikrofonu aldı başladı yaşam şartlarını sıralamaya: “Sizin elektriğiniz, suyunuz kesildi mi? Erzak kuyruklarına girdiniz mi? Pazarın döküntülerini topladınız mı? Biz ne halde yaşıyorsak buyrun siz de yaşayın...”

Başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere dinleyenler yutkundu. Çünkü yıllarca emek harcayıp, yaşantısının kalan bölümünde kimseye muhtaç olmadan yaşamak isteyen emekli, artık Türkiye’de desteksiz ayakta kalamıyor. AKP iktidarı, 10 milyon mülteciye verdiği ücretsiz sağlık-ilaç hizmetini bile esirgiyor emeklisinden. Hastane, ilaç bedelleri üzerinden katkı payı alıyor. “Emekli yılı” paketlerinde sunulan müjdeler ise trajikomik. Tatil bölgelerindeki kamu tesislerinde yüzde 15, TCDD başta olmak üzere kısıtlı ulaşım hizmetlerinde de yüzde 10’luk bir indirim verecekler evine ekmek bile alamayan emekliye. Bir de PTT kargoda indirim. Hani, espri deseniz değil. Çalışma bakanı, büyük bir gururla anlatıyor bu kandırmacayı. Ne var ki artık emeklinin karnı tok boş söylemlere. Çünkü 10 milyar dolara mal olan şehir hastanelerine devlet kesesinden 75 milyar dolar ödendiğini biliyorlar. Yine pandemi sonrası kur korumalı mevduat (KKM) fantezisi nedeniyle 1.2 trilyonluk bir açığın doğduğunun da farkındalar. Ve artık susmuyorlar. Öyle ki dün 50-100 kişiyle seslerini duyurmak isterken Tandoğan’da on binlerce kişiydiler. Ekonomik darlık sürerse de yarın yüz binler, sonraki gün milyonlar çıkacak sokaklara ve iktidarın adını bile anamadığı erken seçim kozunu oynayacaklar.

YENİ SİYASET DİLİNİN SIRRI!

CHP’nin 7. genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suskunluğunu bozup KRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı önceki akşam. Belli ki kurultay süreci sonrası kendisine yönelik eleştiriler ağrına gitmiş. En çok da “Kenara çekil” iması. “Artık köşede otur diyorlar, neden oturayım ki” dedi. Haklı, CHP ve Türk siyasetine katacağı çok şeyler var. Çünkü satın alınamayacak tek şey deneyim. Özellikle de 2023 cumhurbaşkanı seçiminde topladığı 25.5 milyon oy, sonraki seçimlerde muhalefet kanadı için önemli bir yol haritası. Olumlu tarafından bakmak gerek. Kılıçdaroğlu bu açıklamaların hemen ardından dün Edirne’de eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Çıkışta kullandığı, “Yeni siyaset dilini Türkiye’de egemen kılmak” sözü ise Özgür Özel CHP’siyle sanki bire bir örtüşüyor.