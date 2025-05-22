Emekliler isyanda: ‘Karpuz bile kesemiyoruz, ne kurbanı?’

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan emekliler, artan enflasyon ve düşük maaşlar nedeniyle büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Kurban Bayramı öncesinde mikrofon uzatılan emekliler, maaşlarının temel ihtiyaçlarını bile karşılamadığını, bayram hazırlıklarının ise neredeyse imkânsız hale geldiğini belirtti.

ÇÖPTEN TENEKE TOPLUYOR

Evi kira olmayan bir emekli, 16 bin lira maaş aldığını ancak yine de geçinemediğini söyledi. Ek gelir sağlamak için çöplerden teneke ve karton topladığını ifade eden emekli, “Hükümetten sadece maaşlarımızı değerlendirmesini istiyorum, başka bir şey istemiyorum” dedi.

GEÇİNEBİLMEK İÇİN YEVMİYELİ ÇALIŞIYORLAR

Bir başka emekli ise yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı:

“Bu maaşlar yetmiyor. İzmir’e bağ yurduna gidiyoruz 600-700 liraya. 14 bin lirayla nasıl geçineceğimizi düşünen var mı? Gece 03.00’te kalkıyorum, sabah 4’te eve dönüyorum. Günde 800 lira kazanmak için uğraşıyorum. 20-30 bin lira maaş olmadan bu hayat çekilmez.”

Tarımda yevmiyeci olarak çalışan başka bir emekli de benzer ifadelerle çaresizliğini dile getirdi:

“Maaşım geçen yılın asgari ücretini ancak buldu. Zar zor geçiniyoruz. Tarım işine gidiyoruz ama her gün iş bulmak da kolay değil. Boğazımızdan kesiyoruz, birikim yok. Kurban kesmek hayal gibi.”

Bayram öncesi verilen 4 bin liralık destek ödemesini yetersiz bulan bir diğer emekli ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Kurban parası bile yok. 3 bin lira verip binini sonra veriyorlar. Hepsini birden verseniz ne olacak? Bu parayla kurban mı alınır? Çöpten ekmek topluyoruz.”

Bazı emekliler sağlık harcamalarını bile karşılayamadığını anlattı. Bir emekli, sadece diş ağrısı için üç günde 4 bin liradan fazla harcama yaptığını belirtirken, pazardaki fiyatlardan da yakındı:

“Eskiden üç kurban keserdim, şimdi pazara gitmek bile lüks. Peynir 300 lira, domates 50, biber 160 lira. Nasıl alalım?”

“7 KİŞİ BİRLEŞİP KARPUZ ALIYORUZ”

Bir başka emeklinin sözleri ise durumu özetler nitelikteydi:

“14 bin lirayla karpuz bile kesemiyoruz. 7 kişi birleşip karpuz alıyoruz. Kurban mı keselim, toruna harçlık mı verelim?”

Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir emekli ise şöyle konuştu:

“Her yere borcum var. Çarşıya pazara çıkamıyorum. Kurban keseceğiz ama nasıl olacak? Para yok.”

Soma’daki emekliler, sadece insanca bir yaşam istediklerini vurguladı.







