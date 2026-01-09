Emekliler Kadıköy’den TBMM nöbetine destek verdi

Tüm Emeklilerin Sendikası, TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin başlattığı oturma eylemine destek amacıyla ülke genelinde alanlara çıkma kararı aldı. İstanbul’da sendika üyeleri Kadıköy Rıhtım’a yürüdü ve basın açıklaması yaptı. Yürüyüş sırasında emeklilerin yolu sivil polisler tarafından kesildi; grup bir süre beklemek zorunda kaldıktan sonra yürüyüşe devam etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası adına açıklamayı okuyan Metin Tekiz, sendikanın yıllardır süren mücadelesinin 2 Ocak’ta Türkiye’nin birçok ilinde yapılan eş zamanlı eylemlerle yeni bir eşiği aştığını söyledi. Tekiz, “Bu eylemler yalnızca bir basın açıklaması değil; emeklilerin yıllardır biriken öfkesinin, gasp edilen haklarının ve değişim iradesinin ilanıdır” dedi.

“EMEKLİLER ARTIK KADERİNE RAZI DEĞİLDİR”

Tekiz, yoksulluğa ve sefalet ücretlerine karşı emeklilerin irade gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Emekliler artık kaderine razı değildir. Yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve yok sayılmaya boyun eğmeyecektir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla ve bedel ödeyerek sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşiği aşmıştır. Bu eylemler; yalnızca birer basın açıklaması değil, emeklilerin yıllardır biriken öfkesinin, gasp edilen haklarının ve değişim iradesinin açık bir ilanı olmuştur. Alanlarda yükselen ses şunu net biçimde ortaya koymuştur: Emekliler artık kaderine razı değildir. Yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve yok sayılmaya boyun eğmeyecektir. Bu süreçte mücadelemiz yalnızca sokaklarla sınırlı kalmamış; siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri somut bir siyasal karşılık üretmiştir. Gelinen noktada, milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni terk etmeme kararı alması, mücadelenin yeni ve önemli bir safhaya taşındığını göstermektedir. Bu gelişme bir gerçeği bir kez daha açığa çıkarmıştır: Yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir. Meclis kürsüleri ancak sokakta, meydanlarda, halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. İşte bu nedenle, TBMM’de başlatılan oturma eylemini açık ve güçlü biçimde destekliyoruz. Bu desteğin geçici, sembolik ya da sözde olmayacağını; her gün sokakta, her gün alanlarda, fiilî ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

"BU AYLIKLARLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR!"

Buradan açık bir çağrı yapıyoruz: Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Bu mücadele; işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin, açlık ve sefaletle boğuşan milyonların ortak mücadelesidir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri; TBMM’de süren direnişe ve sokakta büyüyen mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz. Emekliler olarak açıkça ve yüksek sesle söylüyoruz: Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir! Bu bir ekonomik sorun değil, açık bir sınıf politikasıdır. Bu ülkenin yollarını, fabrikalarını, okullarını, hastanelerini, tüm değerlerini yaratan emekliler; yoksulluğa, güvencesizliğe ve yok sayılmaya mahkûm edilemez”

TALEPLER NET: “SADAKA DEĞİL HAK İSTİYORUZ”

Ekonomik taleplerin siyasi bir tercih meselesi olduğuna işaret eden Tekiz, “Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir. Bu bir ekonomik sorun değil, açık bir sınıf politikasıdır” dedi. Sendika taleplerini şöyle sıraladı:

Her emeklinin aylığına 20.000 TL ek zam,

En düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesi,

Emeklilerin sendika hakkının yasal güvence altına alınması.

Açıklamanın sonuç bölümünde ise şu görüşler yer aldı:

“Biz sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Gerçek biziz. Çare biziz. Çare dayanışmadadır. Bu düzen değişene, emekliler insanca yaşayacak koşullara kavuşana kadar; örgütlü mücadelemizi büyütmeye, sokakta ve Meclis’te yan yana durmaya, haklarımızı söke söke almaya devam edeceğiz.”