Emekliler, Kartal'dan seslendi: 'Ocakta çay kaşığı ile verdiğinizi şubatta kepçeyle aldınız...'

Birleşik Emekliler Sendikası Kartal Soğanlık Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı, en düşük emekli aylığının 45 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül'ün de katıldığı eylemde, “AKP şaşırma, sabrımızı taşırma”, “Gün gelecek, AKP emekliye hesap verecek” sloganları atıldı.

Sendika genel sekreteri Aysel Lüle tarafından okunan açıklamada, "Bilindiği üzere Ocak ayında TÜK'in gerçek olmayan enflasyon oranları yüzde 12,19 olarak açıklandı. Emekli maaş artışı öncesi 2025 Aralık ayı enflasyon verisi ise yüzde 0,89 olarak açılandı. TÜİK enflasyon verileri tatmin edici olmadığından, iktidar düşük maaşlara bin TL'lik hazine yardımı ile emekli maaşını 20 bin TL'ye tamamladı. Ancak emekli maaş artışları belirlendikten bir ay sonra Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 4,84 olarak açıklandı" denildi.

Böylece iktidar eliyle, TÜİK'in aparat olarak kullanılarak, emeklinin cebinden çalınarak yasal hırsızlık gerçekleştirildiğinin savunulduğu açıklamada şu tespitlere yer verildi:

"EMEKLİLER MAALESEF BUGÜN ÜLKENİN EN YOKSULLARI OLARAK ANILIYOR"

"Aralık ve Ocak ayı arada çok kısa bir zaman dilimine rağmen, Emeklinin cebine girmesi gereken yüzde 4'lük oran emeklinin cebinden alınmıştır. Son günlerde oluşan tepkiler üstüne iktidar partisi mensubu AKP'li milletvekillerinin kamuoyundaki söylemlerini hep birlikte, hayretler içinde duyuyor ve üzülüyoruz.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin açıklamasın da, emeklileri kast ederek ‘Garibanlar bize oy veriyor’ dedi. Buradan da kendisine hatırlatmak isteriz; kendisi soyadı gibi Zengin olabilir, ancak emekli aç ve emeklilerin açlığının sebebi ise 24 yıllık AKP iktidarının uyguladığı politikalar ve çıkarmış olduğu yasalardır. AKP öncesi emekli orta sınıf diye tabir edilirken, maalesef bu gün ülkenin yoksulları olarak anılıyor."

"EMEKLİLERİN SABREDECEK MECALİ KALMADI, SABIR EMEKLİ OLDU"

"Yine bir başka AKP'li millet vekili Muhammed Emin Akbaş ise, her seçim öncesi olduğu gibi ufukta bir erken seçim olduğunun müjdecisi gibi, ‘gaz ve petrol bulduk, sabredin ilerde bunları satıp, emekliye kaynak aktaracağız’ masalı ile emekliyi oyalamakta. Ancak bilmedikleri emeklilerin sabredecek mecali kalmadı, sabır emekli oldu.

Emekli masal dinlemek değil, icraat görmek istiyor. Bir başka AKP Trakya milletvekili Mestan Özcan ise aldığı milletvekili ve emekli vekil maaşı ile birlikte 500 bin lira yani 25 emekli maaşı tutarı ile geçinemediğini söyleyerek biz emeklilerin aklı ile alay etmekte. Sadece bunlar mı? Tabi ki hayır. SSK Başkanı diyor ki, emeklilerin düşük maaş almasının sebebi, 'emeklilerin uzun yaşamaması gerektiğini' ifade ediyor. Tüm bunlar gösteriyor ki, bugünkü siyasi iktidar emekliyi diri diri tabuta sokup gömmek istiyor."

"Ancak unuttukları bir şey var. Bizlere bu yoksulluğu yaşatanlar, bizleri tabut sandığına koysalar da, tabuttan çıkıp seçim sandıklarına gideceğiz. Er ya da geç seçim sandığı emeklinin önüne gelecek. 17 milyon emekli yaşadığı derin yoksulluğun sebebi olan bu günkü siyasi iktidar AKP'den hesabı seçimlerde soracak" sözleriyle seçim sandığı anımsatması da yapılan açıklama şöyle sona erdi:

"OCAK DA ÇAY KAŞIĞI İLE VERDİĞİNİZİ ŞUBAT DA KEPÇEYLE GERİ ALDINIZ"

"Sizler aracılığı ile 17 milyon emekli adına iktidara sesleniyoruz. Emeklinin Ocak da aldığı zam Şubat'ı görmeden tüketim ürünlerine gelen artışla birlikte eridi. Ocak da çay kaşığı ile verdiğinizi Şubat da kepçeyle geri aldınız. Bu vesile ile emeklinin aldığı maaş bırakın geçinmeyi, ev kirasını bile karşılamamakta.

Özellikle kış ayında fatura giderleri (elektik, su, doğalga, telefon ve internet gibi) ortalaması 10 bin TL'yi bulmakta. Bu da Emeklinin maaşının yarısı tutarında. Hesap ortada bugün emeklinin alması gereken en düşük maaş 45 bin TL. olmalı. Bu sadece temenni ve istek değil. Emeklilerin enflasyon karşısında, alım gücü korunsaydı, alacağı en düşük emekli maaşı 45 bin TL olacaktı. Emekli geçinemiyor, beslenemiyor ve barınamıyor. Ya emeklinin sorununa çözüm ya da derhal seçim istiyoruz."

Basın açıklamasının ardından Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül de söz aldı, üyelerinin taleplerini tekrarladı.