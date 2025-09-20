Emekliler Kartal'dan seslendi: ‘Ölüm değil yaşam için istiyoruz, en düşük emekli aylığı 35 bin lira olmalı’

Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler Kartal Sahil Meydanı'nda bir açıklama yaptı. Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğinin, ülke doğasının yabancı maden şirketlerine peşkeş çekildiğinin, siyasallaştırılan yargı eliyle başta muhalefet ve toplumun susturulmaya, sindirilmeye çalışıldığının belirtildiği açıklamada şu görüşler yer aldı:

"ÜLKEDE ÇÜRÜME, ADALETSİZLİK, RANT ÇETELERİ, SAĞLIK SKANDALLARI ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"

"Demokrasi ve adalet bizler için ekmek ve su neyi ifade ediyorsa aynı eşdeğerdedir. Bugün ülkede yargı halkın değil seçkinlerin ve güçlülerin aparatı haline getirildi. Maalesef elimizi nereye atsak elimizde kalıyor. Emekliler tamamen yoksulluk ve sefaletle baş başa bırakıldı, bizler sefalete teslim olmak istemiyoruz. Ülkede çürüme, adaletsizlik, rant çeteleri, sağlık skandalları almış başını gidiyor. Emekliler ve çalışanlar üzerinde ağır vergi yükleri ile yaşamlan çekilmez hale getirildi.

"KRİZİ BİZ YARATMADIK FATURASINI DA BİZ ÖDEMEK İSTEMİYORUZ"

Ülkeyi yönetenler biz emekliler ve emekçilerin gelirlerini kısarak bir avuç yandaş sermayedara ve müteahhite peşkeş çekiliyor. Onlar lüks içinde yaşarken faturası halka kesiliyor. Krizi biz yaratmadık faturasını da biz ödemek istemiyoruz. Açlık sınırının 27 bin lira, 2025 yılı yaşam maliyetinin 33.982 lira olduğu ülkemizde emekliye reva görülen yaşam ücreti 16.881, asgari ücret ise 22.104. lira. Yani bizlere bu ücreti reva görenler yaşam ücreti değil ölüm ücreti veriyorlar. Gayri safi yurt içi hasıla ile Avrupa'yı kıyasladığımızda; 2025 yılında Avrupa'da emekli payına düşen hasıla milli gelirin yüzde 9'una tekabül ederken ülkemizde düşen pay sadece yüzde 3.3'tür. Artık yeter! İktidarın baskıcı rejimine karşı emekliler susmayacak, ölüm değil yaşam ücreti istiyoruz"

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 35 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMELİ"

Emekliler taleplerini ise şöyle sıraladı:

"En düşük emekli maaşının 35 bin liraya yükseltilmesini, TÜİK'in sahte verilerine göre değil halkın günlük çarşı pazar enflasyon oranına artış yapılması,

Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücrete eşitlenmesi,

Sağlıkta katkı payının kaldırılması,

Emekli banka promosyonlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bankalarla açık artırma ihale usulü ile belirlenmesi,

Emekli sendikalarının önündeki yasal keyfi engellerin kaldırılması, emekli maaş artışları ve sosyal haklarının emekli sendikaları ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenmesi.

Buradan 'kaynak yok' diyen iktidara sesleniyoruz: Emekliler kaynak olmadığından değil kaynağın doğru ve adil paylaşım olmamasından dolayı yoksul. İktidar emeklini yoksulluğunu unutturmak için her gün gündem değiştirse de bu yoksulluğu iliklerine kadar yaşayan ve hisseden emekliler olarak emekli yoksulluğunu unutturmayacağız ta ki sesimiz duyuluncaya kadar."