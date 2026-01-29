Emekliler seslerini İstanbul'un iki yakasında duyurdu: 'Bu ülkenin emeklileri susmayacak, diz çökmeyecek'

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul'da Şirinevler ve Kadıköy Söğütleçeşme'de açıklama yapıp, açlık sınırının altında emekli maaşını kabul etmediklerini duyurdu. “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP” şeklinde sloganlar atan emekliler seyanen zam isteklerini yineledi. "AKP–MHP bloku, yıllardır bu ülkenin emeklilerini bilinçli biçimde yoksullaştıran, açlığa iten, yaşam hakkını gasp eden bir sefalet düzeninin kurucusu ve bekçisidir." diyen emekliler basın açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

"SARAYIN İSRAFINA GELİNCE KAYNAK BULMAKTA BİR SANİYE BİLE ZORLANMIYOR!"

"Bugün emeklilerin içine sürüklendiği bu tablo 'ekonomik zorunluluk' değil; sınıfsal bir tercih, bilinçli bir saldırı ve örgütlü bir yağma politikasıdır.

Milyonlarca emekli; kira, fatura, pazar, ilaç arasında ezilirken; AKP–MHP iktidarı emekliyi görmezden gelmekte, taleplerini bastırmakta, itirazını ise polisle, yargıyla, baskıyla susturmaya çalışmaktadır. Emekliye gelince 'kaynak yok' diyenler; yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmıyor! Üstelik bu blok sadece emekliyi aç bırakmıyor; bir de çıkıp emeklileri küçümseyen, aşağılayan, hakaret eden bir dil kullanıyor. Emekliye 'gariban' diyerek, 'şükredin' diyerek, 'müsait zaman' diyerek; aslında şunu söylüyorlar: 'Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin!'

"BU ÜLKENİN EMEKLİLERİ, SARAYIN KAPISINDA BEKLEYEN KULLAR DEĞİLDİR!"

Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir! Bu ülkenin emeklileri, bu düzenin kölesi değildir! Bu ülkenin emeklileri, sarayın kapısında bekleyen kullar değildir! AKP–MHP bloku emeklilere yıllarca çalışmanın karşılığını vermediği gibi, şimdi de emeklilerin onuruyla alay etmektedir. Emeklileri 'yük' görenler şunu bilsin: Asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır! Asıl yük, halkın alın terini yandaşa peşkeş çeken bu yağma düzenidir! Asıl yük, saray saltanatını emeklinin sofrasından çalan bu harami düzendir! Bir de emekliyi susturmak için aynı yalanı dolaşıma sokuyorlar: 'Emekli aylığı yükselirse enflasyon artar!' Bu söz, halkı korkutmak için üretilmiş kirli bir propagandadır! Enflasyonu emekli yaratmadı! Enflasyonu rant, soygun, kur oyunları, vergi adaletsizliği, ithalat bağımlılığı, faiz düzeni yarattı! Emeklinin cebine giren üç kuruşla enflasyon artıyorsa; sarayın israfıyla, yandaş müteahhitlerin milyarlarıyla, kamu ihaleleriyle, faiz rantıyla, kur korumalı soygunla neden artmadı? Orada 'enflasyon' demeyenler, konu emekliye gelince birden 'ekonomist' kesiliyor!

Emekliye yapılan artış 'lüks tüketim' değildir! Emekli zamla et alacak, süt alacak, ilaç alacak, fatura ödeyecek! Bu ülkenin emeklisi zam isteyince 'enflasyon' diye korkutuluyor ama açlık dayatılınca kimse utanmıyor! Biz buradan ilan ediyoruz: Emekliye insanca yaşam ücreti vermek enflasyon değil, adalet meselesidir! Enflasyon bahanesiyle emekliyi açlığa mahkûm edenlerin derdi ekonomi değil, iktidarını korumaktır!"

"BU ÜLKENİN EMEKLİLERİ SUSMAYACAK, DİZ ÇÖKMEYECEK!"

Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan ve "Müsait zaman yok, emeklinin sabrı bitti! Müsait zaman yok, bu sefalet düzeni bitecek" sözleriyle devam eden açıklamada istenen seyanen zam miktarı da bir kez daha 20 bin lira olarak telaffuz edildi. Açıklama şöyle sone erdi:

"Bu ülkenin emeklileri susmayacak! Bu ülkenin emeklileri diz çökmeyecek! Bu ülkenin emeklileri kaderine razı olmayacak! Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Emeklilerin insanca yaşaması için tüm emeklilere derhal seyanen 20 bin lira zam yapılmalıdır! Aylıklarımız açlık sınırının altında tutulamaz, 'müsait zaman' masallarıyla oyalanamayız! Emeklilerin sendikal hakları tanınsın; kapatma tehditleri kaldırılsın! Emeklilerin sendikal örgütlenme hakkı derhal ve koşulsuz biçimde tanınmalıdır. Sendikamıza yönelik kapatma tehditleri, hukuki baskılar ve yıldırma politikaları son bulmalıdır. Sendikal faaliyetlerimizi engellemeye dönük tüm idari ve yargısal girişimler geri çekilmeli; emeklilerin demokratik ve meşru mücadele hakkı güvence altına alınmalıdır. Emekliler, insanca yaşam ve onurlu gelecek mücadelesini sendikal örgütlülükle büyütmeye devam edecektir. Ve unutmasınlar: 31 Mart yerel seçimlerinde iktidarı nasıl gerilettiysek, ilk genel seçimde bu iktidarı değiştireceğiz! Bu düzen değişecek! Bu ülke nefes alacak! Bizi yok sayanlara söylüyoruz: Bundan sonra her şey biziz!"