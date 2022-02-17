Emekliler TÜİK’in kapısına dayandı

17 Şubat 2022 Perşembe, 17:46

Hazırladıkları pankartlar ve attıkları sloganlar ile ek zam istediklerini duyuran emekli yurttaşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Emekliler hükümete “Geçinemiyoruz” sözleriyle seslendi. Eylemin ardından taleplerini içeren imzalı dilekçeleri kurumun giriş kapısına asan yurttaşlar, enflasyon hesabının araştırıldığı uygun fiyatlı marketlerin listesini istedi.

TÜİK’in İzmir Çankaya’daki hizmet binası önündeki gerçekleşen eylemde konuşan Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu şunları söyledi:

“Yıllardan beri emeklilerin ve emekçilerin almış olduğu ücretlerde yaptıkları fiyat araştırmaları ile aldığımız ücrette belirleyici olan TÜİK bizleri sefalet ücreti almamıza sebep olmaktadır. Bugüne kadar hiç almadığımız pinpon topu, 10 yılda, 15 yılda bir alabildiğimiz çamaşır makinasının ve buna benzer alakasız ürünlerin fiyatlarını değerlendirip enflasyonu belirlemektedir. Oysa gerçek enflasyon pazarda, markette. Bizler de bunun için buradayız. Emekliler olarak merak ediyoruz, TÜİK fiyat araştırmalarında hangi marketten, hangi pazardan fiyatları alıyor? Biz bu adresleri sormaya geldik. Lütfen bu adresleri bize verin ki, bizler de oralardan alışveriş yaparak verilen maaşlarımızı yetirmeye çalışalım. Gerçek enflasyon yüzde 80, yüzde 90’larda Biz emekliler olarak artık pazara, manava, markete gidemez olduk. Evimize giderken boynu bükük gidiyoruz. Her zaman başımız dik, onurlu kişileriz, bunun hesabını nerede, nasıl soracağımızı çok iyi biliyoruz. Bunun hesabını sandıkta soracağız.”