Emekliler zamları 'şemsiye' ile protesto etti: Zammını al başına çal!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:59

Güncelleme: 14.07.2023 - 14:00

Emekliler, maaşlarına yapılmayan seyyanen artışı ve art arda gelen vergi ile harç zamlarını şemsiye ile protesto etti.

Tüm Emekliler Sendikası İzmir Şubeleri üyeleri, sıcağa rağmen Konak Meydanı'nda bir araya gelerek AKP hükümeti tarafından yapılan zamları ve emekli maaşlarına yapılan zamları protesto etti.

Emekliler, “Gün gelecek devran dönecek AKP emekliye hesap verecek”, “Dilenci değil emekliyiz”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Emekliler birleşin iktidara yerleşin”, “Zam zulüm işkence işte AKP”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attılar.

Emekliler adına açıklamayı 2021 Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu yaptı.

"EKONOMİK KRİZ BİZİM SIRTIMIZA YÜKLENDİ"

Ekşioğlu, “21 yıldan bu yana tek başına iktidarını sürdüren AKP sayıları 15 milyonu aşan biz emekli, dul ve yetimleri yine hüsrana uğratmıştır. Emekliler yine yok sayılmış yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla sefalet yaşama mahkûm etmiştir. Bu seçim sonuçları bizlerin beklentilerini boşa çıkartan bir sonucu gösteriyorsa da geçilen bu 1,5 ay içerisinde ve özellikle son günlerde yaşamımızı tümüyle yok sayan adaletsiz ve haksız hep yaptım oldu düşüncesiyle jet hızıyla uygulamaya sokulan adeta akıl almaz nitelikte şuursuzca ve hiçbir hukuksal gerçeğe dayanmayan vergiler ve harçların olağan üstü arttırılması ve yaşamamız içinde yer alan diğer zorunlu her türlü ürünlere peş, peşe yapılan zamlar, daha seçimlerin yazılı mürekkepleri kurumadan hepimizin yaşamını derinden etkiler gerçeğiyle yüz, yüze kalmış sak, sanıyoruz ki bizlerin seçimler öncesi bu iktidar hakkında yaptığımız tespitin ne denli haklı bir tutum ve tavrı ortaya koyduğumuzu bir kez daha net anlaşılır kılmıştır. Sonuç olarak bu durumun çok kısa özeti şudur; Devlet hazinesi boşalmış, bütçe normal gelirlerle telafisi mümkün olmayan şekilde açık vermiştir. Son olarak yürürlüğe sokulan “Yeni Asgari ücretin yürürlüğe sokulması ile aynı zamanda gerçekçi olmayan oranlarla düşük gösterilen enflasyon sonuçlarıyla da olsa memur ve işçi emekli maaşlarının bu aydan itibaren uygulamaya girmesi sonucu, vergilendirme ve harçlar adı altında olağan üstü ve hukuk dışı ödenti planlarını yine bizlerin sırtına yüklemeyi seçmiş ve uygulamaya sokmuştur” dedi.

"AÇLIK SINIRI 12 BİN TL"

Ekşioğlu açıklamaya şu sözlerle devam etti:

“Bizlerin zaten açlık sınırı altında sürmekte olan yaşam koşullarımızın bu sözde maaş artış oranları ile tam bir yoksulluk ve sefaletin içerisine itildiğimizin bir göstergesi olmuştur. Üstelik bu artış oranı uygulanır hale dönüştüğün de, şu ana kadar 7 bin 500 TL. en düşük emekli maaşı almakta olan ve sayıları 9 milyonu aşan bu kişilerin içinden yine yaklaşık 6 milyonu bulabilecek emeklilerimizin bu artıştan yararlanamayacak olup, yine 7 bin 500 TL olarak Emekli maaşı almayı sürdürür olacaklardır. Kök aylığa yapılan bu zam artışı sonrasında emekli aylığı 7 bin 500 TL. nın altında kalanlar, yine aynı parayı almaya devam edeceklerdir. Her ay çeşitli kurumlarca tespit edilip, açıklanmakta olan yaşamsal geçim endekslerine göre, 4 kişilik bir ailenin mutfak gideri, yani sadece beslenmeyi ifade eden açlık sınırı harcaması 12 bin, Yoksulluk sınırı ise 34 bin liraya ulaşmış olup, sadece mütevazı sayılacak bir ev veya dairenin aylık kirası bile en düşük emekli maaşına eş değerdedir. Elbette bu yaşamımızla ilgili daha onlarca gerçek örnekleri çoğaltmamız mümkün."

"PATRON SEVİCİ SİYASAL İKTİDAR"

Kök aylığa yapılan yüzde 25 zam ile 7 bin 500 TL maaş alan bir emeklinin yine 7 bin 500 TL alacağını belirterek sözleri sürdüren Ayşe Ekşioğlu, "Ben bu ülkeyi “anonim şirket gibi yöneteceğim diyen” emekçi ve emekli düşmanı, patron sevici yani sadece zengin dostu böylesi bir siyasal iktidarın, emekli maaşlarına layık gördüğü yüzde 25'lik sefalet zammını kabul etmiyor, zammını al başına çal diyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sırasında emekliler zam yağmuruna karşı yanlarında getirdikleri şemsiyeleri açarak zamlardan korunmaya çalıştı.