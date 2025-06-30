Emeklilerden 40 derece sıcaklıkta direniş: 'Yoksulluğa teslim olmayacağız'

Ayşe Ekşioğlu, yaptığı açıklamada emeklilerin yıllarca çalışarak ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını hatırlatarak, "Ülkemizde üretilen her mal ve hizmet bu ülkenin tüm emekçilerinin alın teridir, kafa ve kol gücüdür. Emekli ise sağlığı veya yaşı nedeniyle üretim sürecinden ayrılan ama yaşam hakkı devam eden emekçidir. Devletin görevi, emekliye insanca yaşayacağı bir gelir sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ekşioğlu, emeklilerin toplumsal refahtan insanca pay almasının, “ana sütü gibi helal hakları” olduğunu vurguladı.





"EMEKLİ SEFALETTE, SORUMLU İKTİDARDIR"

Ekşioğlu, iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle emeklilerin her geçen gün daha fazla yoksullaştığını söyledi. 2002 yılında en düşük emekli aylığının asgari ücretin %40 üzerinde olduğunu hatırlatan Ekşioğlu, bugün ise bunun tam tersinin yaşandığını belirterek, "2025 yılı Ocak-Haziran döneminde asgari ücret 22.104 TL iken, en düşük emekli aylığı yalnızca 14.469 TL. Bu rakam, asgari ücretin çok gerisindedir. Eğer 2002’deki oran korunmuş olsaydı, bugün emeklinin maaşı 30.945 TL olmalıydı” dedi.

Memur emeklilerine iki yıldır ödenmeyen seyyanen zamların da bir diğer mağduriyet alanı olduğunu belirten Ekşioğlu, bu kesimin de artık en yoksullar arasında yer aldığını kaydetti.

"EKONOMİ YANGININI ÇIKARANLAR HALKIN NEFESİNİ KESTİ"

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeniden göreve getirilmesi de eleştirildi. Ekşioğlu, “Dış ve iç dolar milyarderlerinin temsilcileri iktidarda. Emekçilerin, dul ve yetimlerin nefesi kesildi. Temmuz zammı iptal edildi, asgari ücret açlık sınırının altına çekildi” dedi.

Emekli maaşlarına yapılmayan zamların, yüksek enflasyonla birleşerek halkın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığına dikkat çeken Ekşioğlu, iktidarın kaynakları rantiyeye aktardığını belirtti.

"FAİZDEN KAZANANA VAR, EMEKLİYE YOK"

Ekşioğlu, gelir dağılımındaki adaletsizliğe de şu örnekle dikkat çekerek,“Bugün paradan para kazanan biri, yalnızca hafta sonu için bankaya 6.9 milyon TL yatırdığında 22 bin 104 TL faiz geliri elde edebiliyor. Bu, bir asgari ücret tutarına denk geliyor. Ama emekliye gelince ‘enflasyon artar’ deniyor. Bu nasıl adalet?”

“EMEKLİLER OLARAK DUR DİYORUZ”

Ayşe Ekşioğlu, emeklilerin bu düzene boyun eğmeyeceğini belirterek, “Bizler Cumhuriyet’in eşit ve onurlu yurttaşlarıyız. Yoksulluğa, evsizliğe, fakirliğe teslim olmayacağız. Dayanışma içinde bu gidişata dur diyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Tüm Emekli-Sen ve diğer emekli örgütlerine yönelik açılan kapatma davalarının geri çekilmesini talep etti. “Sendikal örgütlenme hakkımız Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altındadır. Bu hak yok sayılamaz” dedi.

"YENİDEN DEVLETLEŞTİRME ŞART"

Ekşioğlu, özelleştirilen kamu kurumlarının yeniden devletleştirilmesini talep ederek şöyle konuştu:

“Sümerbank, Türk Telekom, Tüpraş, Tekel, Petkim, Şeker fabrikaları, limanlar ve otoyollar yeniden kamunun olmalı. Bu kurumlar halkın ortak malıdır. Çocuklarımıza iş, gençlere gelecek istiyoruz”





EMEKLİLERİN TALEPLERİ

Tüm Emekliler Sendikası, basın açıklamasında şu talepleri sıraladı: