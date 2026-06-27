Emeklilerden Samsun'da yürüyüş çağrısı

Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi ile Atakum Şubesi, yarın akşam gerçekleştirilecek yürüyüş, miting ve basın açıklaması öncesinde Mecidiye girişindeki Atatürk Müzesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın okudu.

"BİR DOKUN, BİN AH İŞİTTİK"

Tacettin Aydın, bir haftadır Samsun kent merkezi ile Atakum'da sokaklarda, meydanlarda ve pazar yerlerinde saha çalışması yürüttüklerini belirterek, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara birebir tanıklık ettiklerini söyledi.

Aydın, "Bir hafta boyunca emeklilerin içinde bulunduğu yaşam koşullarını anlatmak, yarın gerçekleştireceğimiz yürüyüş ve basın açıklamasına davet etmek amacıyla binlerce bildiri dağıttık. Gittiğimiz her yerde 'bir dokun, bin ah işit' sözü gerçek oldu. Ağlayarak yanımıza gelenler de vardı; öfkesini dile getirenler de..." dedi.

"BOŞ FİLELER, YAPILAMAYAN DİŞLER, VERİLEMEYEN HARÇLIKLAR"

Saha çalışmalarında karşılaştıkları manzaranın Türkiye'deki emeklilerin yaşadığı yoksulluğun özeti olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Pazar yerlerinde ellerinde boş filelerle dolaşan emekliler gördük. 'Aldığım maaş kiraya bile yetmiyor' diyenlerle karşılaştık. Torununa harçlık veremediğini söyleyenler oldu. Ağzında kalan birkaç dişini göstererek, 'Dişimi yaptıramıyorum' diyen emekliler vardı. Sağlık hizmetlerine ödedikleri katkı paylarından yakınanlar, çocuklarının desteği olmasa yaşamlarını sürdüremeyeceklerini anlatanlar oldu. Bundan 10-15 yıl önce kıt kanaat da olsa geçinebildiklerini, bugün ise emekli aylıklarının hiçbir ihtiyacı karşılamadığını söyleyen yüzlerce emekliyle görüştük."

"EMEKLİLERİN KUTLAYACAK BİR GÜNÜ KALMADI"

28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasının Emekliler Haftası, 30 Haziran'ın ise Emekliler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Aydın, mevcut ekonomik koşullarda emeklilerin kutlama yapacak durumda olmadığını söyledi.

Aydın, "Türkiye'deki emeklilerin ne bir haftayı ne de bir günü kutlayacak durumu kalmıştır. Yıllarca bu ülkenin kalkınması için fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, ofislerde alın teri döken milyonlarca emekli, bugün açlık ve yoksulluk sınırının fersah fersah altında kalan aylıklarıyla adeta hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bizim için Emekliler Haftası artık kutlama değil; haklarımızı haykırdığımız bir mücadele haftasıdır!" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 12 VEYÜZDE 16 ZAM, EMEKLİNİN İSYANINI DİNDİREMEZ"

Temmuz ayında açıklanacak emekli zamlarının beklentileri karşılamayacağını belirten Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepiniz biliyorsunuz ki Temmuz ayında 2026 yılının ikinci emekli zamları açıklanacak. Konuşulan oranlar memur emeklileri için yaklaşık yüzde 12, Bağ-Kur ve işçi emeklileri için ise yaklaşık yüzde 16 seviyesindedir. Ancak bu oranlarla emeklilerin yaşadığı yoksulluğun giderilmesi mümkün değildir. Sokakta tanık olduğumuz bu büyük isyanı, bu zam oranlarıyla dindirmek imkânsızdır."

"EMEKLİ AYLIKLARI EN AZ YÜZDE 50 ARTIRILMALIDIR"

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aylık bağlama sisteminin güncelliğini yitirdiğini savunan Aydın, şu talepleri dile getirdi:

"SGK'nın aylık bağlama sistemi çökmüş durumdadır. Bu sistem acilen yeniden düzenlenmelidir. Yeni düzenleme yapılıncaya kadar ise Temmuz ayında tüm emekli aylıkları en az yüzde 50 oranında artırılmalıdır."

"YARIN HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ"

Yarın gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklamasının amacının emeklilerin taleplerini kamuoyuna ve yetkililere duyurmak olduğunu vurgulayan Aydın, tüm emeklilere çağrıda bulundu.

Aydın, "Sokaklarda, meydanlarda ve pazar yerlerinde ulaşabildiğimiz tüm emeklileri yarın yapacağımız yürüyüşe davet ettik. Bugün de basın aracılığıyla aynı çağrıyı yineliyoruz. Gelin; yarın birlik olalım ve sesimizi birlikte yükseltelim. Sorunlarımızın çözümü için kendiliğinden bir kurtarıcı gelmeyecek. Biz ancak kendimizi kurtarabiliriz. Direne direne kazanacağız! Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!" dedi.

Sendika, tüm emeklileri ve Samsun halkını yarın saat 17.30'da Çiftlik Caddesi'ndeki Şehir Kulübü önünde başlayacak yürüyüş ve basın açıklamasına katılmaya davet etti.