Emeklilerin gözü Meclis’te

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

CHP, 9 Temmuz’da TBMM Dilekçe Komisyonu’na 100 bin civarında imza ile maaşlarına zam için başvuran emeklilerin dilekçesinin Meclis tatile girmeden gündeme alınmasını istedi. CHP’nin dilekçe komisyonundaki grup sözcüsü İbrahim Arslan, komisyonun çarşamba günü yapılan toplantısında gündem dışı söz alarak “Sizlerden özellikle rica ediyorum. Bu dilekçelerin bir an önce değerlendirilmesi ve genel kurula getirilmesi hepimizin temel görevi” dedi. Bunun üzerine komisyonun AKP’li Başkanı Sunay Karamık “Dilekçeler kayda alındı. İşleme alınmadı. Bir sonraki cetvel içinde herhalde listeye alınacak” dedi.

Gündeme alınma işleminin çabuklaştırılmasını isteyen Arslan, “Emeklilerimiz bütçede yük oluşturmaz. Meclis tatile girecek, ekim dönemine kalma ihtimali yüksek olabilir. Bu kapsamda gerek bürokratlarımızdan, gerekse Başkanlık Divanı’ndan daha ivedi bir şekilde bu dilekçelerin değerlendirmeye alınmasını özel olarak rica ediyorum” dedi. Komisyonun yaz döneminde çalışma kararı aldığını anımsatan Karamık da “Tabii, biz tatile gitmiyoruz zaten” karşılığını verdi.