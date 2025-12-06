'Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı' mitingi... AKM önünde toplanan yurttaşlar, Tandoğan Meydanı'na yürüdü

Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla çok sayıda sivil toplum örgüt, bazı sendika ve siyasi partilerin de destek verdiği "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı" mitingi öncesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan yurttaşlar, mitingin yapılacağı Tandoğan (Anadolu) Meydanı’na yürüdü.

AKM önünde sabah saatlerinde toplanan yurttaşlar, "AKP’den hesabı emekliler soracak", "Hak, hukuk, adalet" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarken, ellerinde "Gençler bütçeden hakkını istiyor", "Emekçiler bütçeden hakkını istiyor" ve "Kadınlar bütçeden hakkını istiyor" dövizleri taşıdı.