Emeklilerin zam isyanı sokağa taştı: Maaşlar asgari ücrete eşitlensin

02 Ocak 2023 Pazartesi, 14:58

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak yeni maaş rakamlarına çevrilirken İzmir’de yurttaşlar zam taleplerini açıklamak üzere sokağa çıktı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli Sen üyeleri “En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin” diyerek, yapılacak aksi yönde bir düzenlemeyi kabul etmediklerini duyurdu.

İzmir Konak’ta toplanan emekliler adına açıklama yapan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, emeklilerin asgari ücret ve açlık sınırının altındaki maaşlar ile yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “Ülkede dört kişilik bir aile için açlık sınırının 8 bin liraya ve yoksulluk sınırının 28 bin liraya ulaştığı göz önüne alındığında hem geçtiğimiz günlerde açlık sınırı düzeyinde belirlenen 2023 yılı asgari ücreti hem de TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere uygulanacak zam oranlarının emeklileri ölüm sınırına iteceği açıktır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir” diye konuştu.

“EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMDAN ETKİLENMEDİ!”

“Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük maaşlara mahkûm etmek, emeklilerin yurttaş olarak görülmediğinin ispatıdır” diyen Yeşiltepe, “Elektrikten doğalgaza, ekmekten suya, iğneden ipliğe yapılan zamlar karşısında, zamdan etkilenmeyen yalnızca emekli ikramiyeleri olmuştur. Bu ikramiye bayram ikramiyesi değil emekli ikramiyesi adı altında değiştirilmeli ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmelidir. Emekliler de diğer tüm kesimler gibi enflasyondan, hayat pahalılığından, bütün bir ekonomik krizden etkilenmektedir. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında zam uygulanmasıdır. Bize reva görülecek olan insanlık dışı zamların karşısında yılgınlığa kapılmayacağız. Meşru ve demokratik zeminde hakkımız olanı alıncaya kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.