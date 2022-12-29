Emeklilikte 8 Eylül 1999 öncesi şartlarına dönüldü

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla 8 Eylül 1999 öncesi emekli koşullarına dönüleceği anlaşılıyor. Bu da şu anlama geliyor:

SSK sigortaları için emeklilikte yaş haddi uygulaması kaldırıldığında kadın 20, erkek 25 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 5000 prim ödeme gün sayısı ile emekli olabilecek.

Yine 8 Eylül 1999 öncesi koşullardan Kadın 50, erkek ise 55 yaşında olmak ve 15 yıldan beri sigortalı olup en az 3600 gün prim ödemek şartıyla da emeklilik hakkını kazanacak.

KADINLARA 7 BİN 200, ERKEKLERE 9 BİN GÜN

Bağ-Kur ve devlet memurları içinde emeklilikte yaş hadleri kaldırıldığında, kadınlar 7 bin 200 gün erkekler 9 bin gün prim ödeme gün sayısı ile emekli olabilecekler. Yine yapılan açıklamaya göre bu şekilde emekli olacak kişiler emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabilecekler destek primine tabi çalışanlar için teşvik uygulaması gelecek bu şu anlama geliyor işveren açısından emekli olan veya olmayan bir kişi çalıştırmak arasında prim yükümlülüğü açısından fark olmayacak.

