Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşları var

29 Aralık 2022 Perşembe, 00:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler yaklaşırken EYT düzenlemesine ilişkin olarak herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını "müjde"ledi. Karara ilişkin İYİ Parti lideri Akşener'den de bir açıklama geldi.

Akşener'in açıklaması şöyle:

"İşte bize böyle gel sayın Erdoğan... Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim."