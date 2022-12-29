Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşları var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili düzenlemenin ardından paylaştığı mesajda, "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var." dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 00:08
Akşener'den EYT açıklaması: Sırada emekli maaşları var
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler yaklaşırken EYT düzenlemesine ilişkin olarak herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını "müjde"ledi. Karara ilişkin İYİ Parti lideri Akşener'den de bir açıklama geldi.

Akşener'in açıklaması şöyle: 

"İşte bize böyle gel sayın Erdoğan... Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim."


EYT Meral Akşener

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