Emeklilikte yaşa takılan binlerce kişi Maltepe’de bir araya gelerek çözüm istedi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin her bölgesinden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dün İstanbul Maltepe’de meydana indi. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, hükümetin vaatlerini yerine getirmediğini belirterek, “İktidar olan vaat vermez. İktidar olana icraat yaraşır. 23 yıldır çözülmemesi iktidarın ayıbı değil mi?” dedi.

Emeklilik hakları için dün Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen mitinge, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı. Mitinge yoğun bir katılım sağlanırken “EYT sandıkta hesap soracak” ve “EYT burada hükümet nerede?” sloganları atıldı.

GÖRMEZDEN GELİYORLAR

EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Bizi hâlâ görmezden gelenlere Maltepe’den yine yeniden sesleniyoruz. Biz kim miyiz arkadaşlar? Her zaman önce vatan, önce devlet diyen, yaşamı boyunca sayısız ekonomik krize göğüs geren emeklilik hakları ellerinden alınmışlarız” diyerek şöyle konuştu:

“Devletiyle çalışma hayatının başında bir sözleşme yapan çalışan, üreten ve karşılığında asgari ücrete mahkûm edilenleriz. Sen kazandığın gelirden devletine vergi vereceksin dediklerinde, hay hay diyenler, her ay maaşından da tıkır tıkır daha cebine girmeden ödeyenleriz. Muhalefet ağzıyla, hak aranmaz diyenlere biz siyaset yapmıyoruz. Siyaset bizim sadece mücadele zeminimizdir. Ama herkes şunu çok iyi bilsin ki haklarımız gasp ediliyor. Sonuç alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz”

“Hükümetimize soruyoruz, neden hiç çözüm üretmiyorsunuz?” diyen Özüpak, şöyle devam etti:

“Her seçim öncesinde türlü türlü vaatlerle umutları sömürülenler olduk. Hepimizin işsizlikten, aşsızlıktan telef olmamızı bekliyorlar anlaşılan. En düşük emekli maaşı ancak 2 bin 500 liraya tamamlandı. Bir ülkede bir emeklinin ilerlemiş yaşına rağmen gidip ikinci bir işte çalışmaktan yani çift dikiş atmaktan başka çaresi var mıdır? EYT probleminin finansal bir problem olmadığı, toplumsal bir problem olduğu, iktidarından muhalefetine tüm kesimler tarafından kabul edilmiş durumdadır.”

"ÖDENECEK PARA VAR"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise “Bu bir hak arama mücadelesidir. Hep şunu söylüyorlar ya EYT’lilerin arasında da bunu söyleyenler var. Kasa boş, nasıl verecek? Hükümet para bulamıyor diyorlar. EYT’lilere ödenecek para var arkadaşlar. Sadece bu bir tercih meselesi” dedi.