İktidara yakın gazete açıkladı: Emekli ve memura ek zam için 3 formül masada

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:46

4 milyon memur ile 13 milyon emekli temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor.

Enflasyon farkı ile belirlenecek zamlar için, ek artış açısından farklı formüller de gündeme geliyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, memur ve emeklilerin maaş zammı için masada 3 formül var.

ZAM İÇİN ORTAYA ÇIKAN 3 FORMÜL

Enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı haricinde emekliler ve memurlar için ocak ayında yapılan ek artışa benzer bir sosyal refah desteği de gündemde. Buna göre üç formül de öne çıkıyor. Öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta 2.500 TL'ye çıkartılan taban maaşlarının artırılması bir formül olarak duruyor.

Bunun dışında yine tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da düşünülüyor. Bir başka formüle göre ise memur ve memur emeklileri için belirlenen yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammının yükseltilmesi. Bu formüller ayrı ayrı uygulanabileceği gibi hepsi de aynı anda gündeme gelebilir.