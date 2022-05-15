Maltepe’de EYT mitingi! Tek ses olmak için buluştular
Bugün saat 12.00'de Maltepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu tarafından düzenlenen mitinge birçok ilden binlerce kişi katıldı.
Binlerce EYT'li yurttaş bugün saat 12.00'da Maltepe Etkinlik Alanı’nda seslerini duyurmak buluştu. Birçok ilden katılım sağlayan kalabalık 'EYT sandıkta hesap soracak' ve '‘Varız, biriz, birlikteyiz’ sloganları attı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Twitter hesabından #EytHakkıİçinMaltepede hastagiyle yaptığı paylaşımda "Emeğinin karşılığı olanla hep yetinen; hak ettiğinden bir kuruş fazlasında gözü olmayanlarla, hak meydanında bir aradayız. Yorgunuz ama gururluyuz. Emeğimizin hakkı kutsalımızdır. Bu hak için Maltepe'de tek yürek olduk" ifadelerini kullandı.
TAGIMIZ— EYT Gönül Boran (@gonulborann) May 15, 2022
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Emeğinin karşılığı olanla hep yetinen; hak ettiğinden bir kuruş fazlasında gözü olmayanlarla, hak meydanında bir aradayız.
Yorgunuz ama gururluyuz. Emeğimizin hakkı kutsalımızdır. Bu hak için Maltepe'de tek yürek olduk.
YASAL OLMAYAN HİÇBİR ŞEY DE ISRARCI DEĞİLİZ
Mitingte konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize, yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasıllarıyla, tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır.
Yasal olmayan hiçbir şeyde ısrarcı değiliz. Biz sadece yasaların geriye dönük işlemeyeceğini söylerken ısrarcıyız ve olmaya da devam edeceğiz. İşe giriş başlangıç tarihimizde bize sunulan şartlar neyse o şartların yerine getirilmesinde ve insanca yaşanır bir emekli maaşında ısrarcıyız. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz" dedi.
SİYASETÇİLER EMEKÇİLERİN MİTİNGİNDE
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut sosyal medyadan "Emek ve alınterinin değeri için, hakları gaspedilen milyonlar için, EYT'liler haklarını alana kadar bizde meydanlardayız. Bugün İstanbul Maltepe'de, yarın her yerde olacağız" mesajını yayımladı.
Milyonlarla birlikte meydanlarda hak arama mücadelemiz devam ediyor. #EYTyollarda #EYTHakkınıAlacakAzKaldı #EytHakkıİcinMaltepede pic.twitter.com/1lqw9pLLQW— Ayhan Barut (@AyhanBarut01) May 15, 2022
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de yine twitter hesabından "İktidara sesleniyorum! EYT'lilere haklarını vermezseniz, hepiniz siyasetten emekli olursunuz!" mesajını yayımladı.
İktidara sesleniyorum!— Muharrem İNCE (@vekilince) May 15, 2022
EYT'lilere haklarını vermezseniz, hepiniz siyasetten emekli olursunuz!#EYTHakkıiçinMaltepede pic.twitter.com/0nrlr68jK3
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