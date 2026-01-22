Emekliye araştırma bile çok görüldü: CHP’nin önergesi AKP–MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmeleri sürüyor.

"EMEKLİLERİN EKONOMİK SORUNLARI ARAŞTIRILSIN" ÖNERGESİ AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP'nin emekli vatandaşların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılması amacıyla verilen Meclis Araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Öneri üzerine CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Adnan Beker, emeklilerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "Bizim emeklerimiz perişan. Bizim emeklimiz torununa bir çikolata bile alamıyor" dedi. İktidar ve muhalefetin sahadaki gözlemlerinin farklı olduğunu söyleyen Beker, "Ama ne yazık ki AK Parti grubu konuşurken benim sokakta, pazarda gezdiğim, cumalarda gördüğüm emekliler ile sizin gördüğünüz emekliler farklı. Ya sizin mahalleniz farklı ya da bizim gezdiğimiz yerler farklı" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının gerçek sorunları yansıtıp yansıtmadığına ilişkin eleştirilere de değinen Beker, "Biz burada yanlış konuşuyorsak, şov yapıyorsak, vatandaşın derdini burada söylemiyorsak biz sizden özür dileyelim" diye konuştu. Ancak sorumluluğun iktidarda olduğunu vurgulayan Beker, "Bu iktidar sizsiniz, emeklinin sorununu çözmesi gereken de sizsiniz. Üniversiteyi bitirmiş öğrencinin iş bulması gereken de sizsiniz. Ülkede olan, hükümetinizi ilgilendiren problemleri çözmesi gereken sizsiniz" dedi.

"EMEKLİLER AÇLIKLA BOĞUŞUYOR"

Yeni Yol Grubu Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, "Emeklilerimiz artık geçim sıkıntısını da geçti, derin bir açlık ile boğuşuyor. Emeklilerimiz artık sıcak bir yuvadan da mahrum durumda" dedi.

Kaya, emeklilerin barınma koşullarına ilişkin olarak, "Geçinemedikleri için ucuz otel ve pansiyonlarda barınmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Ekonomik politikalara yönelik eleştirilerde bulunan Kaya, "Ekonomik programınızın şu anda yol haritası tamamen yanlış. Teşhisi yanlış koydunuz, tedaviyi de yanlış uyguluyorsunuz. Türkiye’de problem, enflasyondaki yapılan teşhisin tamamen yanlış olduğu için ekonomi programını da yanlış yürütüyorsunuz" diye konuştu.

AKP'Lİ GÖKÇEK'TEN İDDİALI SÖZLER: EMEKLİLER HAKKINDA EN SON KONUŞACAK KİŞİLER SİZSİNİZ

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'nin emekliler üzerinden yürüttüğü siyaseti eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin emekli vatandaşlarımız üzerinde yürüttüğü siyaset maalesef samimi değildir" dedi. Belediyelere ilişkin örnekler veren Gökçek, "Bir belediyede temizlik işçilerinin maaşı ödenemezken belediye başkanınız tropik adalarda tatil yapıyorsa emekliyi düşündüğü söylenemez" ifadelerini kullandı.

Ankara’daki su fiyatlarına ilişkin bir dava sürecine işaret eden Gökçek, "Ankara’da açılan davada bilirkişi raporu sonuçlarına göre yüzde 93 oranında su fiyatlarının fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararını bekliyoruz" dedi.

Bu gerekçelerle CHP’nin emekliler hakkında konuşmaması gerektiğini dile getiren Gökçek, "O yüzden emekli ile ilgili konuşacak son kişilersiniz" ifadelerini kullandı.

Bir gün önce yaşandığını belirttiği bir olaya değinen Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’i işaret ederek, "Dün yaşanan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Siz değerli milletvekilleri olarak dediniz ki, 'bu konuda sözcümüz Murat Emir'" ifadelerini kullandı.

CHP sıralarına seslenen Gökçek, "Aranızdan bir tane Cumhuriyet Halk Partili çıkıp da şunu söylemedi: Sevgili Murat, sen burada milletvekili olduktan sonra malını bire bin yaptın, arsa aldın, daire aldın, kendi üstüne bir ton mal yaptın. Bir de boşandınız, kıymetli eşinizin üstüne de bir bu kadar mal yaptınız. Aranızdan biri de demedi ki 'Ya sen bizi savunamazsın, aramızdaki çürük elmasın bizim boynumuzu yere eğersin' diye eleştirmediğiniz için sizi kınıyorum" diye konuştu.

"BU KADAR ÇOK YALAN ANCAK OSMAN GÖKÇEK’İN AĞZINDAN ÇIKABİLİRDİ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'li Gökçek’in kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi. Kendisi hakkında dile getirilen iddiaları reddeden Emir, "Bu kadar çok yalan ancak Osman Gökçek’in ağzından çıkabilirdi" dedi. Mal varlığına ilişkin suçlamalara değinen Emir, "Benim mal varlığım hakkındaki iddiaların yüzde 80’i yalandır. Olmayan malları, olmayan iddiaları isnat ediyorlar benim adıma. Onların çoğu yok" ifadelerini kullandı.

Mevcut mal varlığının büyük bölümünü milletvekilliğinden önce edindiğini belirten Emir, "Olanları da çok büyük oranda milletvekili olmadan, hatta 2012’ye kadar elde ettim" diye konuştu. Eski eşine yönelik iddialara da açıklık getiren Emir, "Eski eşimin adına ait olan arsa babasından verasetle kalmıştır. Eski eşimden 15 yıl önce boşandım. İnsan biraz utanır ya" dedi.

Mesleki geçmişine dikkat çeken Emir, "Ben vergi mükellefiyim. 33 yıldır özel bir muayene hekimliği yapıyorum, 50 binin üzerinde ameliyat yaptım. Hepsi vergili. Benim ne kazandığım belli, servetim belli, mal beyanım belli" diye konuştu.

"SENİN ZEKA SORUNUN YOK, SENİN KARAKTER SORUNUN VAR"

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Senin neyin belli? Sen neyi nerede kazandın? Sen o Beyaz TV'leri nereden yaptın? O villaları nereden yaptın? Onu konuşamıyorsun, böylesine lanet saçıyorsun. Benim diplomalarıma laf ediyor kendisi, diyor ki: 'Bu diplomaların gerçek olduğunu açıkla'. Benim Hacettepe Tıp, Ankara Hukuk, göz ihtisasım ve hukuk doktoram var ve Heidelberg Üniversitesinde de lazer fiziği tezli masterim var; hepsi ortada. Osman, bak, bunu çalışırsan sen de yapabilirsin, inan bana, gerçekten kıskandığını biliyorum ama vallahi yapabilirsin çünkü senin zeka sorunun yok, senin karakter sorunun var. Google'a yazın 'rüşvet' deyin karşılığında Melih Gökçek çıkıyor."