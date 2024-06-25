Emekliye ayrılan Diyarbakır Valisi’ne sanayicilerden tepki: ‘Hakkımızı helal etmiyoruz, sizi Allah’a havale ediyoruz’

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:12

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:12

Diyarbakır'da 18 Mayıs 2022’den bu yana kentte görev yapan ve yaş haddinden emekli olan Vali Ali İhsan Su, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etti. Su, veda mesajında, şunları kaydetti:

''12 bin 500 yıldır kesintisiz yaşamın devam ettiği ve 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır’da görev yapmaktan ve siz değerli halkımıza hizmet etmekten büyük memnuniyet ve onur duydum.

Görev süremiz boyunca Diyarbakır’ı her alanda daha da ileriye taşımak için hep birlikte çaba sarf ettik. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve tüm sayın bakanlarımıza, sayın milletvekillerimize, askeri ve adli teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, üniversitemize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli yöneticilerine ve personellerine, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, güvenlik kuvvetlerimize, muhtarlarımıza, meslek odalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve tüm Diyarbakırlı hemşehrilerime en derin şükran, sevgi ve saygılarımla veda ediyorum. Allah’a emanet olunuz.''

SANAYİ ODASI: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Vali Su’nun mesajına, ''Sayın Vali hakkımızı helal etmiyoruz'' başlığıyla yayınladığı açıklamayla karşılık verdi. Açıklamada, Vali Su’ya yönelik şu eleştiriler yöneltildi:

''Sizden önceki İl Valisi’yle taşınmalarında mutabık kaldığımız, 1. 2. ve 3. Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) il dışına taşınma projesinin arsa tahsisini keyfi bir şekilde engelleyip, Sanayi Sitelerinin kent dışına taşınmasını engellediğiniz için,

2021 yılında büyük emeklerle tapusu alınan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi’nin arsalarının dağıtımını engelleyip, ilimize gelecek olan yatırımcıları engellediğiniz için,

Türkiye’nin en fazla Coğrafi İşaret Tescili alan ve Mehdi Eker Bakanımız ile sizden önceki İl Valisi’nin de katkı sunduğu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na tahsis edilen Gastro İnovasyon Merkezi’ni kapatmaya çalıştığınız için,

İlimizin trafik sorununu büyük oranda ortadan kaldıracak olan ve Bakanlığın ödenek ayırmış olmasına rağmen Hafif Raylı Sistem Projesini başlatmadığınız için,

Türkiye’nin ve bölgenin fuarlar konusunda merkezi olan Diyarbakır’da yeni fuar merkezinin yapılmasını engellediğiniz için,

Sivil toplum örgütleri işbirliğinde başlatılan Lojistik Köy Merkezi Projesi 2024 sonunda bitmesi gerekirken henüz yüzde 5’inin yapılmasına göz yumduğunuz için,

İlçelerimizde kurmak istediğimiz Küçük Sanayi Sitelerine engel olduğunuz için,

Kentteki meslek odalarının depremden sonra defalarca yaptığı uyarılara rağmen, çadır kenti Dicle Nehri kenarında kurduğunuz ve ilk yağmurda sökerek ülke kaynağını heba ettiğiniz için,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait Organize Sanayi Bölgesi hisselerini YİKOB’a devrederek, sanayicilerin belediyeden hizmet almasını engellediğiniz için,

İlimizin güzide takımı Amedspor’a destek vermediğiniz gibi engelli takım ve altyapının belediyeden aldığı destekleri kestiniz ve Amedspor’un desteklere ulaşmasını engellediğiniz için,

Bu engellemeler dışında kentin gelişimine yönelik Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yapması gerekenleri yapmadığınız için, hakkımızı helal etmiyoruz, sizi Allah’a havale ediyoruz.''