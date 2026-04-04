Son günlerde emeklinin gözü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde çıkacak kararda. Araba sahibi olmak isteyen milyonlarca emekli, ÖTV’siz ve uygun fiyata araç sahibi olmayı bekliyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi? Emeklilere ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi?

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ YASALAŞTI MI?

Emekliye ÖTV’siz araç sağlanmasına yönelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu, ancak henüz yasalaşmadı. Teklif kabul edilip Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Şu anda süreç ise hâlâ kanun teklifi aşamasında bulunuyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:

- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,

- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

- Hak, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılabilecek.

- Düzenleme bir defaya mahsus; yani her emekliye sadece bir kez tanınıyor.

- Alınabilecek araç türü sadece binek otomobil; ticari araçlar kapsama dahil değil.