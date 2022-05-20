Rize'de EMEP Fındıklı ilçe binasına saldırı

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:16

Rize’de, EMEP Fındıklı İlçe Başkanlığı’na saldırı düzenlendi.

İlçe başkanlığının camını kırarak içeri giren kişi ya kişiler, içerideki Deniz Gezmiş fotoğraflarını; pano ve duvardaki afiş, yazı ve pankartları yırttı.

Suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, “Büyük olasılıkla gerici güçlerin yönlendirilmesi sonucunda ilçe binamıza saldırı gerçekleştirilmiştir. Hiçbir güç işçi sınıfı ve emekçi halkımızın kurtuluş mücadelesine yardımcı olan partimizi mücadeleden geri adım attıramayacaktır. Yaşasın iş, ekmek ve özgürlük mücadelemiz" dedi.

