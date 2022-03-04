EMEP'li Ercüment Akdeniz, altı partinin çalışmasını eleştirdi

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi tarafından açıklanan çalışma, kamuoyu ve diğer siyasi partiler tarafından tartışılmaya devam ediyor.

Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına bir eleştiri de Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz’den geldi. Akdeniz, çalışmasında İstanbul Sözleşmesi’nden emekçilere, antiemperyalist dış politikadan laikliğe kadar birçok konuda eksiklik olduğunu söyledi. Metinde, “grev yasağı, sendikalaşma özgürlüğü, işçi sınıfının yaşadığı ekonomik sorunlar, yoksulluk gibi Türkiye’nin çok temel sorunlarının yer almadığını” söyleyen Akdeniz, “Emek yaşamına dair eksiklikler var” dedi.

Akdeniz, “İstanbul Sözleşmesi gibi kadın hakları açısından bir kırmızı çizgiyi ifade eden konu yok. Laiklik vurgusu güçlü bir biçimde yer almıyor. Ayrıca, şu an savaş durumu var. Dış politikada antiemperyalist duruş yok. Bağımsız bir Türkiye vurgusu yok” diye konuştu.

"REFERANDUM GİBİ"

Üçüncü bir seçenek ihtiyacının bulunduğunu, bu nedenle çeşitli parti ve örgütlerle üçüncü ittifakı örmek için çalıştıklarını aktaran Akdeniz, gelecek seçimlere de işaret ederek, “Seçim iki pusulalı olacak, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri. Bizim için bu bir referandum niteliğinde. Erdoğan yönetimini sevindirici bir tutum içinde olmayız. Öyle bir durumda, ittifaklardan bağımsız bir değerlendirme yaparız” dedi.