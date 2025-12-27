EMEP Genel Başkanı Aslan: ‘İlçe başkanımız alıkonuldu, tehdit edildi’

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, partisinin Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanı Nurgül Deniz’in kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından alıkonularak tehdit edildiğini belirterek,”Dün beyaz toroslarla, faili meçhullerle, insan kaçırmalarla mücadeleyi engellemeye çalışanlar bugün benzer yöntemleri uygulamaya devam ediyor. Onlara bir çift sözümüz var: Bu düzeniniz ve baskılarınız bizi yıldıramaz” dedi.

Aslan, konuya ilşkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Partimiz Diyarbakır/Yenişehir İlçe Başkanı ve Emek Gençliği MYK üyesi Nurgül Deniz, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce iki saat boyunca zorla alıkonulup, tehdit edildi, ajanlık yapması konusunda teklif yapıldı. Dün beyaz toroslarla, faili meçhullerle, insan kaçırmalarla mücadeleyi engellemeye çalışanlar bugün benzer yöntemleri uygulamaya devam ediyor. Onlara bir çift sözümüz var: Bu düzeniniz ve baskılarınız bizi yıldıramaz. Pazartesi günü Diyarbakır Barosu'nda yapacağımız açıklama sonrası, suç duyurusunda bulunacağız. Kim ki gençlerimizi kaçırıp tehdit ediyor, kim ki ajanlık teklifi yapıyorsa mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Ne barış mücadelesini engelleyebileceksiniz, ne ekmek ve demokrasi mücadelesini.”