EMEP’li vekil Karaca’dan bayramda direnişlerini sürdüren petrokimya işçilerine dayanışma ziyareti

Bayrama rağmen petrokimya işçilerinin başlattıkları grevler sürüyor. İzmir’de TPI ve DYO işçilerini ziyaret eden Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, “Direniş alanında bayramın ruhu da bir başka, direnci de bir başka. Ülkenin dört bir yanından direnişteki işçilerin selamlarını getirdim. Bu mücadeleyi işçiler aileleriyle birlikte kazanacak” dedi.

İşçi mücadelesinin yaygınlaştığına dikkat çeken Karaca, direnişlerinin 18. Gününde DYO işçilerine “İzmir’de grev büyük bir okul oldu. Bu okulun öğrencileri yalnız değil. İzmir’le Mersin, Kocaeli ile İstanbul birleşiyor. Bugün burada birleşenler yalnızca yoksullukta değil; refahta, insanca yaşamda da birleşmek istiyor” diye seslendi.

İşçilerin bayram günü fabrika önünde, aileleriyle birlikte direnişte olmasının cesaretin ve kararlılığın göstergesi olduğunu belirten Karaca, “Bu cesarete, bu dirayete yenileceksiniz patronlar!” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELELER BÜTÜNLEŞMELİ”

Karaca, İzmir'deki diğer işçi direnişleriyle DYO grevinin birleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

“Temel Conta, Digel, TPI ve Ravago işçileriyle birlikte büyüyen bu dayanışma, emek hareketi açısından büyük bir olanak. Sadece kendi işyerinde değil, ülke genelinde ortak taleplerle birleşmek gerekiyor.”

TPI DİRENİŞİ: BİRLİK ZOR AMA GEREKLİ

Karaca ve Emek Partisi heyeti, DYO’dan sonra 27. gününde olan TPI işçilerinin direniş alanını da ziyaret etti. İşçiler, sürece dahil olmayan arkadaşlarını ikna etmekte zorluk yaşadıklarını ancak birliğin kazanım için öncelikli olduğunu ifade etti.

Karaca, “İşçiyi en iyi anlayacak olan yine bir başka işçidir. Bu nedenle direnişi taşıyan işçilere büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAK NORMALLEŞTİRİLİYOR”

TPI işçileri, kamuoyundaki algı operasyonlarına da tepki gösterdi:

“Sanki asgari ücretin açlık sınırında olmasının sorumlusu, emeğinin hakkını isteyen işçilermiş gibi gösterilmeye çalışılıyor.”

İzmir'deki diğer grevlerle dayanışmanın önemine dikkat çeken işçiler, patronların örgütlü olduğunu, buna karşılık işçilerin de işyerlerinden başlayarak örgütlülüğünü artırması gerektiğini vurguladı.

BARAJSIZ SENDİKA, YASAKSIZ GREV VURGUSU

Ziyaretin sonunda, TPI işçileri Emek Partisi’nin “Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş” kampanyasına imza atarak destek verdi. İşçiler, sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasının mücadelenin ilerleyebilmesi açısından kritik olduğunu belirtti.



