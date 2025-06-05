Emeritus Prof. Dr. Oya Başak, Boğaziçi'nde anıldı

Emeritus ünvanı aldığı kurumuna 2023'te akademik özgürlüğü savunduğu için alınmamanın büyük üzüntüsünü yaşayan Oya hocayı çoğu öğrencisi olmuş bölümünün öğretim üyeleri; Aslı Tekinay Gülmez, Ayşe Naz Bulamur Baypınar, Matthew Gumpert, Özlem Görey Erdoğdu, Özlem Öğüt Yazıcıoğlu, Başak Demirhan, Aylin Alkaç, Cihan Yurdaün bölüme ve kendilerine kattıklarıyla andılar.

Törene katılan onun maddi ve manevi desteğiyle döneminde Albert Long Hall’un restorasyonu gibi önemli projeleri gerçekleştiren önceki rektörlerden Üstün Ergüder, 23 yıl onun teşvik ve desteğiyle bu salonda konserler düzenleyen yazarımız Evin İlyasoğlu, aynı kürsüyü paylaşan en yakın arkadaşları Cevza Sevgen ve Dilek Doltaş, öğrencileri Dilek Dizdar, Emre Koyuncuoğlu, Yeşim Gürer Oymak, Nazmi Ağıl, okul arkadaşları Haldun Dormen, Göksel Kortay, Ayşe Kulin ile edebiyatçı dostları Murat Gürsoy ve Selçuk Altun da öğrenme ve öğretmeye doymayan, Boğaziçi için inanılmaz bir abide olan Oya Başak’ın kaybının büyüklüğünü birçok anekdotla anlattılar.

Fotoğrafları eşliğinde, Oya Başak’ın her zaman dinlemekten büyük zevk aldığı besteci, piyanist Aydın Karlıbel, Dilbağ Tokay (çello) Emine Serdaroğlu(piyano) ikilisi ve soprano Özlem Tuna da icra ettikleri eserlerle duygularını dile getirdiler.

Törende konuşan kızı Esra Başak annelerinin gözbebeği, çocukluklarının da geçtiği Boğaziçi’nin ikinci evleri olduğunu söyleyerek; “Eminim yıllarını adadığı kampüste, bu akademik ortamda hep birlikte olmamız annemi şu anda çok mutlu ediyordur. Annemiz yaşamının son haftalarına kadar her daim sanata, edebiyata, tiyatroya, şiire ve sanatın tüm dallarına merakını hiçbir zaman yitirmedi. Merak ve hayretten beslenmiş ve başkalarına da bu hisleri tattırmış bir kişi olarak onu hep hatırlayacağız” diyerek töreni düzenleyen meslektaşlarına aile adına çok teşekkür etti.