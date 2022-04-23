Cannes Festivali seçkileri tamamlandı: Altın Palmiye yarışına üç film eklendi

23 Nisan 2022 Cumartesi, 15:27

Bu kez hoş bir sürpriz yaşandı. Resmi seçkilere eklenen 17 filmin hepsi, yine alışılagelenin tersine, toptan duyuruluverdi! Zaman azalmış, festivale üç hafta kalmıştı. Üstelik, basında gündemi sürekli sıcak tutabilmek için cephane de eksik değildi. Ana jürinin ne başkanı, ne de üyeleri hâlâ belli değil ; "Belirli Bir Bakış" ve "Altın Kamera" jürileri de açıklanmadı...

ALTIN PALMİYE ADAYLARI 21'E YÜKSELDİ

Altın Palmiye yarışına yine Avrupa (hatta Güneybatı Avrupa) sinemasının 3 yeni örneği eklendi. Büyük ödüllere aday olan filmlerin sayısı 21'e yükselirken, yeni açıklanan listede en çok dikkat çeken isim, Fransız sinemasından geliyor. 2017'de, ilk filmi "Genç Kadın" (Jeune Femme) ile "Belirli Bir Bakış" bölümüne seçilen ve Altın Kamera ödülünü kazanan kadın yönetmen Léonor Serraille (1986), ikinci filmi "Küçük Bir Kardeş" (Un petit frère) ile büyükler arasına katılmayı başarıyor. Ana bölüme seçilen diğer iki filmin yönetmenleri de, [sekizinci uzun filmi "Tourment sur les îles" ile İspanyol Albert Serra (1975) ve İtalya/Belçika ortak yapımı "Le Otto Montagne" yu birlikte imzalayan Belçikalı aktris Charlotte Vandermeersch'le (1983) yönetmen Felix Van Groeningen (1977) ] Altın Palmiye heyecanını ilk kez tadacaklar.

AKDENİZ'E GENİŞ AÇIDAN BAKMAK...

"Belirli Bir Bakış" seçkisine eklenen 4 yeni film, Emin Alper'in "Kurak Günler" ile katılacağı bu önemli bölümü, Doğu ve Güney Akdeniz kıyılarına doğru iyice genişletiyor. Etkinliğin az tanınan yörelerin yaratıcı yönetmenlerine ve yenilikçi genç sinemaya öncelik tanıyan bu ikinci yarışmalı bölümü , Maryam Touzani (Fas), Lotfy Nathan (Tunus), Maha Haj (Filistin) ve bir Almanya/Fransa ortak yapımını imzalayan Emily Atef'in filmleriyle Akdeniz kültürleri turunu sağlamlaştırmış oluyor.

Ayrıca, bu yeni isimlerin katılımıyla, bölüme seçilen 19 filmin 11'ini imzalayan kadın yönetmenler, resmi Cannes seçkilerinde ilk kez, salt eşitliğin ötesinde, ciddi bir ağırlık oluşturmaktalar...

Seçkilerin yarışma dışı diğer bölümlerine alınan belgeseller ve bir de çizgi film yanında, Louis Garrel, Patricio Guzman, Dominik Moll ve Emmanuel Mouret gibi özgün yönetmenler de eklenmiş.

DEVLET TELEVİZYONLARI VE BMW...

75. yaşını kutlamaya hazırlanırken temel sanat çizgisinden taviz vermemeye özen gösteren etkinliğin organizasyonunda, bu yıl ciddi iki değişiklik gözlemlenmekte.

1980'li yılların ikinci yarısında, o zamanların yenilikçi ve abonmanlı özel televizyon kanalı "Canal +" ile yapılan ortaklık sonunda bitiyor ve Fransız devlet televizyonları kurumu "France Télévisions"un ciddi kültür/sanat programlarına ağırlık veren geniş yelpazesiyle işbirliği dönemi başlıyor...

Dikkat çeken ikinci değişiklik, festivalin ana sponsoru, geleneksel taşıyıcısı Renault'un yerini, prestijli Alman markası BMW'nin elektrikli filosunun almış olması.

Işıklı zirvelerin, mükemmeliyetçi zihniyetin ardından koşan bir etkinlik için, belki de biçilmiş kaftan BMW. Üstelik, Avrupa patentli bir dünya markası ...