Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İYİ Parti İstanbul Siyasi İşler Başkanı Emin Ferhat Ertek de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Emin Ferhat Ertek kimdir? İYİ Parti İstanbul Siyasi İşler Başkanı Emin Ferhat Ertek neden gözaltına alındı?

EMİN FERHAT ERTEK KİMDİR?

Emin Ferhat Ertek, İYİ Parti İStanbul İl Başkanlığı'nda Siyasi İşler Başkanı ve yötenim kurulu müyesi olarak görev almaktadır.

EMİN FERHAT ERTEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İYİ Parti İstanbul Siyasi İşler Başkanı Emin Ferhat Ertek'in de yolsuzluk ile kent uzlaşısı operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.