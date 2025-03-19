Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:22

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Umut Şenol kimdir? Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol neden gözaltına alındı?

UMUT ŞENOL KİMDİR?

Umut Şenol 1978 yılında Sakarya’da doğdu. Balıkesir’in Bigadiç İlçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda başladığı eğitimini Balıkesir Mehmetçik İlkokulu’nda tamamladı. Orta öğretimini 1996 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl ÖYS’de Balıkesir Merkez Birincisi ve Türkiye 36.sı olarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı.

Çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Şenol 2016 yılında Clear Channel açık hava reklam şirketini satın aldı ve halen kendi şirketlerini yönetiyor.

2007 yılından bu yana Beşiktaş Kongre Üyesi olan Umut Şenol, 2013-2019 yılları arasında BJK Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılından bu yana BJK Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. 2010 yılı Ocak ayında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2022 Mayıs ayına kadar Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

UMUT ŞENOL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol'un da gözaltına alındığı öğrenildi.