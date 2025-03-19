Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:08

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İçlerinde açıkhava reklamcılığı yapan İrfan Karakaş da bulunuyor. Peki, İrfan Karakaş kimdir? İş insanı İrfan Karakaş neden gözaltına alındı?

İRFAN KARAKAŞ KİMDİR?

İrfan Karakaş, 1955'te doğdu. Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nden mezun oldu. (1979). 1980-1991 İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü (Şeflik ve Spor Müdürlüğü). 1991-1993 İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptı.

1994 belediye seçimlerinde Üsküdar’dan Başkan Adayı oldu. 17 yıldır açıkhava reklamcılığı yapıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Fenerbahçeliler Derneği, Levent Tenis Kulübü, Büyük Kulüp, TSYD, TÜRFAD gibi derneklere üyelikleri devam ediyor.

İrfan Karakaş evli iki çocuk babası...