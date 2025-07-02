Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile Vatikan'da görüştü: 'Yeni döneminiz hayırlı olsun inşallah'

Emine Erdoğan, Vatikan Apostolik Sarayı'nda Papa 14. Leo ile görüşme gerçekleştirdi.

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre görüşmede, Gazze, iklim değişikliğine karşı mücadele çabaları, İslamofobi ve ırkçılığa karşı mücadele ile ailenin toplumdaki varlığının durumu konuları ele alındı.

Kısa süre önce göreve seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik eden Erdoğan, bunun Hristiyan alemi için iyilik getirmesi temennisinde bulundu.





"BİRLİKTE ÇALIŞMA YOLLARI BULMALIYIZ"

Görüşmede, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" hareketine destek çağrısı yaptığı, Papa 14. Leo'nun da, "Kesinlikle birlikte çalışma yolları bulmalıyız" dediği öğrenildi.

Erdoğan, Vatikan'da Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleşecek "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık" başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak katılacak.