Saray'ın masrafları konuşulurken... Emine Erdoğan: Dünyanın kaynakları nüfusun 1,5 katına yeter, paylaşmayı bilelim

Yayınlanma: 27.07.2023 - 23:47

Güncelleme: 27.07.2023 - 23:53

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle Emine Erdoğan'ın başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulunun ilk toplantısı çevrim içi gerçekleşti. BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Türkiye'den katıldı. Toplantıda, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder da katılımcılara hitap etti.

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada 'paylaşım' vurgusu yaptı. Saray’ın bir dakikalık masrafının iki emekli maaşına denk geldiği konuşulurken, Emine Erdoğan, “Bu dünya, aslında sahip olduğu kaynaklarla halihazırda nüfusunun 1,5 katına dahi yetebilecek durumda. Yeter ki değişelim, adil olalım, paylaşmayı bilelim” dedi.

Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Unutmamalıyız ki 'Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin gerçek başarıya ulaşması, uygulamanın birey düzeyinde benimsenmesine bağlı. Temizlemekten ziyade kirletmemeyi esas almalı, atık üretmeyen bir yaşam modelini tüm dünyada yaygınlaştırmalıyız. Bu çerçevede, yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlar hayati bir role sahip. Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının yanı sıra Avrupa Birliği, Türk Konseyi, Afrika Birliği gibi bölgesel örgütlerle iş birliğimizi güçlendirmeliyiz. Bu dünya, aslında sahip olduğu kaynaklarla halihazırda nüfusunun 1,5 katına dahi yetebilecek durumda. Yeter ki değişelim, adil olalım, paylaşmayı bilelim.”

BAŞARIR: HARCAYAN SENSİN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündemi sarsacak bir açıklama yapmıştı. Saray'ın bir dakikalık elektrik harcamasının iki emekli maaşına tekabül ettiğini belirten Başarır, "Beyefendi, bir dakikada sarayında iki emekli maaşını harcayabiliyor. Cevdet Yılmaz, ‘kemer sıkın’ diyor. Cumhurbaşkanı, ‘Yastık altında para tutmayın’ diyor. Yok ki. Harcayan sensin" ifadelerini kullandı.