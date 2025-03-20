Emine Gizem Çetiner, Cumhuriyet'e konuştu: Öldürülen motokuryenin ailesine destek

Yayınlanma: 20.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2025 - 08:07

Çetiner önceki gün trafikte yaşanan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül için de eylem yaptı.

Cumhuriyet’e konuşan Çetiner, “Ensar Vakfı’na ait yurt evinde istismara uğrayan çocukları unutturmamak sorumlularına bu olayı hatırlatmak adına eylemdeyim. Önceki gün Samet Özgül için eylem yaptım. Samet bir motokuryeyken 2022 yılında 3 trafik magandası tarafından Ankara’da öldürüldü. Ailesi onun için mücadele ediyor. Ben de bu mücadeleye destek olmak istedim. Samet’i anlattım, onun olduğu bir afişi bastırdım. Samet’in ailesi adalet arıyor. Ailesi katillerin emsal bir ceza almasını istiyor. Bizler de Samet’in sesi olalım” ifadelerini kullandı.