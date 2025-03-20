Emine Gizem Çetiner, Cumhuriyet'e konuştu: Öldürülen motokuryenin ailesine destek
Karaman’da Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan isimlerden biri olan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki gösteren psikolog Emine Gizem Çetiner, 465 gündür Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapıyor.
Çetiner önceki gün trafikte yaşanan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül için de eylem yaptı.
Cumhuriyet’e konuşan Çetiner, “Ensar Vakfı’na ait yurt evinde istismara uğrayan çocukları unutturmamak sorumlularına bu olayı hatırlatmak adına eylemdeyim. Önceki gün Samet Özgül için eylem yaptım. Samet bir motokuryeyken 2022 yılında 3 trafik magandası tarafından Ankara’da öldürüldü. Ailesi onun için mücadele ediyor. Ben de bu mücadeleye destek olmak istedim. Samet’i anlattım, onun olduğu bir afişi bastırdım. Samet’in ailesi adalet arıyor. Ailesi katillerin emsal bir ceza almasını istiyor. Bizler de Samet’in sesi olalım” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #EYLEM #motokurye
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj