Emine Öztekin'in koleksiyonundan “Hazan" sergisi Bornova'da
Fotoğraf sanatçısı Emine Öztekin'in koleksiyonundan, sonbahar temalı eserlerden oluşan “Hazan" sergisi İzmir Bornova'da sanatseverlerle buluşacak.
Doğa ve sonbaharın renklerini fotoğraf sanatçısı Emine Öztekin'in koleksiyonundan eserler aracılığıyla tekrar gündeme taşıyan “Hazan" sergisi, İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor.
Sanatçı Emine Öztekin'in 36 yıllık arşivinden, sonbahar temasıyla bir seçkiden oluşan sergininin açılışı 28 Mart'ta saat 16.00'da yapılacak. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda kapılarını açan sergi, 3 Nisan'da sona erecek.
Öztekin'in arşivinden 'YAŞAMDAN ANLAR' seçkisi ise 16 Mayıs -22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Karşıyaka Bostanlı Sanat Merkezi'nde izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Emine Öztekin, "Amacım kameramın objektifimden görüp sabitleştirdiğim yılların birikimi görüntüleri yurdum insanları ile paylaşmak. Kişileri kısa bir zaman diliminde de olsa dış dünyanın sıkıntı ve gerginliğinde uzaklaştırıp tabiatın bizlere sunduğu güzelliklerle bir parça ruhlarının dinginleşmesine vesile olmak. 75 yaşında bir mülkiyeli olarak bu vatana yapabileceğim son hizmetler bunlar." dedi.
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