Emine'yi 6 kurşunla öldüren sanık ile yeğenine ağırlaştırılmış müebbet talebi

Samsun'un Canik ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) tabancayla 6 kurşunla vurarak öldüren Emrah Akpınar (38) ile yeğeni Ali Özkan'ın tutuklu yargılandıkları davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 15 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Milli Mücadele ve Ok sokakların kesişiminde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Emrah Akpınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden 3 çocuk annesi Akpınar yaşamını yitirirken, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar kaçtı.

Emrah Akpınar'ın 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce de tahliye olduğu öğrenildi. Cinayete ilişkin çalışma yapan polis, olay sırasında otomobil ile Emrah Akpınar'ı getirip götüren yeğeni Ali Özkan’ı (26) gözaltına aldı. Özkan ifadesinde, dayısının kendisini evden alıp olay yerine götürdüğünü, önce Emrah Akpınar'ın daha sonra kendisinin kapıyı çaldığını ama kimsenin açmadığını, boşanma aşamasındaki çiftin sokakta karşılaştığı sırada silah sesi duymadığını söyledi. Daha sonra Emrah Akpınar'ın Nakliyeciler Sitesi'nde indiğini, aracı da kendisine bıraktığını söyleyen Ali Özkan, 16 Nisan'da tutuklandı. Akpınar'ı Nakliyeciler Sitesi'nden alıp Atakum ilçesindeki kırsal bir mahalleye bırakan oto yıkamacı arkadaşı E.Y. (30) de 18 Nisan'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AHIRDA YAKALANDI

Emrah Akpınar, 19 Nisan gecesi Atakum ilçesi Camii Mahallesi'ndeki akrabası N.A.'nın (44) evinin ahırında yakalandı. İfadesinde, “Ben eşimi seviyorum. Aramızda boşanma davası bulunuyordu. Yeğenimle beraber eşimin evine gittik. Uzaklaştırma kararım olduğundan dolayı eve yeğenimi yolladım. Boşanma davasıyla ilgili konuşmak için oraya gitmiştim. Olay öncesinde kendisine ulaşamadım. Arabada otururken onu yolda yürürken gördüm, seslendim. İlk önce duraklayınca sonra tekrar seslendim. Konuşmaya başladık. Ona nereden geldiğini sordum. Bana, ‘Sen de erkek misin sevgilimden geliyorum’ dedi. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine ateş ettim. Kendime geldiğimde şarjör bitmişti. Bitmeseydi kendimi de vuracaktım. Araca döndüm arabayı aldım. Ali ile aramızda mesafe vardı, silah sesini duymamış olabilir. TIR parkında aracı Ali’ye verdim. Sabah da E.Y.’nin beni bıraktığı köyde kaldım. Ona TIR’ımın bozuk olduğunu söylemiş, beni köye bırakmasını istemiştim” diyen Akpınar da tutuklandı.

YERE DÜŞÜRÜP DEFALARCA ATEŞ ETMİŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Akpınar, Ali Özkan, N.A. ve E.Y. hakkında iddianame düzenledi. Samsun 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, Akpınar’ın ‘Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ali Özkan hakkında 'Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.Y. ve N.A. hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede, Emine Akpınar’ın vücudunda 6 merminin isabet ettiği, bunların 3’ünün ise ölümcül olduğu yer aldı. Ayrıca iddianamede, Emrah Akpınar’ın olay yerinde Emine Akpınar’ı zorla çekerek götürmeye çalıştığı, gelmeyince Akpınar’a ateş ettiği, yere düştüğünde ise yakın mesafeden ateş etmeye devam ettiği belirtildi.

Davanın ikinci duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ve Emine Akpınar’ın ailesi katıldı. Sanıklar, savcılık aşamasındaki ifadelerini tekrar etti. Savunmaların ardından savcı, mütalaa verdi. Mütalaada, sanıkların iddianamede üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.