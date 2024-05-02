Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamıyor
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Metro İstanbul yapmış olduğu açıklamaya bir eklemede bulunarak seferleri aksayan hatlar arasında İETT otobüslerinin ücretsiz taşıma hizmeti sunduğunu bildirdi.
#MetroDuyuru #T5— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 2, 2024
Sefer yapılamayan Fener-Silahtarağa istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. https://t.co/SUsPiaDZQr
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