Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:21
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamıyor
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Metro İstanbul yapmış olduğu açıklamaya bir eklemede bulunarak seferleri aksayan hatlar arasında İETT otobüslerinin ücretsiz taşıma hizmeti sunduğunu bildirdi. 


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