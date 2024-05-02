Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi: Seferler yeniden başladı
İstanbul'da, Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle durdurulan seferler yeniden yapılmaya başladı.
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yeniden başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Ardından yapılan paylaşımda ise F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 2, 2024
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/mHY7EJe8iP
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