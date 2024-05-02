Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi: Seferler yeniden başladı

İstanbul'da, Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle durdurulan seferler yeniden yapılmaya başladı.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 08:56
Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi: Seferler yeniden başladı
Abone Ol google-news

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Ardından yapılan paylaşımda ise F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.


taksim haberleri Kabataş haberleri

İlgili Haberler

Emekçilere kapatılan Taksim 1 Mayıs'ın ardından yeniden açıldı

Emekçilere kapatılan Taksim 1 Mayıs'ın ardından yeniden açıldı
Taksim bir kültürel mirastır ve ne anayasası ayol?

Taksim bir kültürel mirastır ve ne anayasası ayol?
Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen bu 1 Mayıs’ta da işçi Taksim’e çıkarılmadı

Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen bu 1 Mayıs’ta da işçi Taksim’e çıkarılmadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’

NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den MEB'in taslağına tepki: 'Bu müfredatı reddediyoruz'

Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den MEB'in taslağına tepki: 'Bu müfredatı reddediyoruz'
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Kudüs'te İsrail polisini bıçakladığı belirtilen Türk vatandaşı öldürüldü... Cumhuriyet'e açıkladılar: İmam çıktı!

Kudüs'te İsrail polisini bıçakladığı belirtilen Türk vatandaşı öldürüldü... Cumhuriyet'e açıkladılar: İmam çıktı!
Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor
Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’

Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı