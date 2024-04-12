Eminönü'nde bayramın son gününde yoğunluk

İstanbul'da bayramın son gününde güneşli havayı fırsat bilen yurttaşlar, Eminönü’nde yoğunluk oluşturdu.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:23
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İstanbul’da bayramın son gününde güneşli havayı fırsat bilen yurttaşlar Eminönü’ne akın etti.

Zaman zaman yurttaşlar yoğunluk nedeniyle adım dahi atamadı.

Kalabalık nedeniyle Sirkeci ve Eminönü’nde yurttaşlar güçlükle yürürken bazılarının ise uzun kuyrukları beklemeyerek demir korkuluklardan araç trafiğinin olduğu yola atladı.

Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu arasındaki kalabalık caddeye kadar uzanırken, trafik polislerinin ise araçlar arasında yürüyen yayaları uyarması dikkat çekti.


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