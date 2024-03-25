Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
Üsküdar Altunizade durağında arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksarken, duraklarda da yoğunluk oluştu.
Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı.
Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.
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