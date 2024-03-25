Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Üsküdar Altunizade durağında arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksarken, duraklarda da yoğunluk oluştu.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:12
Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
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Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı.

Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.


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