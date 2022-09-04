Eminönü'nde dönercide yangın

04 Eylül 2022 Pazar, 14:15

Yangın, Hamidiye Caddesi'nde 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı.

Bacadan çıkan alevler çatıya da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.