Eminönü'nde dönercide yangın
Eminönü'nde 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürece söndürüldü.
Yangın, Hamidiye Caddesi'nde 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı.
Bacadan çıkan alevler çatıya da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
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