Eminönü'nde su borusu patladı, su metrelerce havaya fışkırdı

İstanbul Fatih'te su borusu patladı. Metrelerce havaya yükselen su, ekiplerin, boruya kazık çakmasıyla durduruldu.

DHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:55
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Fatih Eminönü meydanı Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında kaldırım üstünde su sızıntısı yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, iddiaya göre sızıntıya müdahale ettiği sırada su metrelerce yukarı fışkırdı.

Ekipler, boruya tahta kazık çakarak suyun akışını engelledi.

Suyun metrelerce yükseldiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 


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