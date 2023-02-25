Eminönü'nde su borusu patladı, su metrelerce havaya fışkırdı
İstanbul Fatih'te su borusu patladı. Metrelerce havaya yükselen su, ekiplerin, boruya kazık çakmasıyla durduruldu.
Fatih Eminönü meydanı Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında kaldırım üstünde su sızıntısı yaşandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, iddiaya göre sızıntıya müdahale ettiği sırada su metrelerce yukarı fışkırdı.
Ekipler, boruya tahta kazık çakarak suyun akışını engelledi.
Suyun metrelerce yükseldiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- AKP'li Tayyar'dan MHP dönüşü...
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti
- 'Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım'
- Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı
- Hande Fırat 'anlaştılar' dedi, düzeltti
- Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım