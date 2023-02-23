Eskişehir 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasında, Eskişehir’in büyük bölümünün 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında olması dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:54
Eskişehir 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. 

Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna (SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir) göre hazırlanan 3 aylık haritada, Eskişehir’in kuraklık durumu dikkat çekti. 

SON 3 AYDA KRİTİK DÜZEYE ERİŞTİ

Eskişehir, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada normal civarı ve hafif kuraklık olarak değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise “çok şiddetli kuraklık” tehlikesi altında değerlendirildi.

Yayımlanan haritaya göre, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün “Olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında olduğu belirlendi. İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.


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